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الكونغرس ينتقد الموافقة على دواء لـ«ألزهايمر»

الكونغرس ينتقد الموافقة على دواء لـ«ألزهايمر»
31 ديسمبر 2022 01:43

واشنطن (أ ف ب)

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أفاد تقرير للكونغرس الأميركي بأنّ إدارة الأغذية والعقاقير وافقت بعد إجراءات «مليئة بالمخالفات» على دواء «أدوهيلم» لمعالجة مرض ألزهايمر، والذي أحدث تسويقه عام 2021 جدلاً كبيراً، وحمّل التقرير مختبر «بايوجن» الذي يتولّى تسويق الدواء، مسؤولية تحديد سعر مرتفع بشكل «غير مبرر» يصل لـ56 ألف دولار في السنة لزيادة الأرباح، وكانت الـ«اف دي ايه» وافقت أوائل يونيو 2021 على الدواء عقب إجراءات سريعة، ولم تعتد برأي الخبراء بعدم إثبات فاعلية العقار كما ينبغي في التجارب السريرية، وبعد تعرّضها لضغوط، أعلنت الإدارة اقتصار الدواء على المصابين بحالات متوسطة من المرض. 

الكونغرس
الكونغرس الأميركي
الكونجرس
ألزهايمر
مرض الزهايمر
الزهايمر
أميركا
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