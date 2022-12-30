قطار أرياف اليابان يواجه الخسائر بـ«الدمى والورد»

تشوشي (أ ف ب)

تتكبد شركات النقل بالقطارات خسائر كبيرة في الريف الياباني، إلا أنّ شركة «تشوشي إلكترك ريلواي» المحلية التي تدير خطاً واحداً للقطارات في منطقة نائية من مقاطعة تشيبا، نجحت بفضل حملة تسويقية في تحقيق أرباح لعام 2021-2022 مع المساهمة في الترويج للسياحة المحلية، حيث نظّمت الشركة نشاطات، مميزة منها «القطارات المسكونة»، ومباريات مصارعة التي يتواجه فيها المشاركون داخل عربات القطارات، أو تزيينها بالبالونات والدمى والورد. ويقول كاتسونوري تاكيموتو، رئيس الشركة الصغيرة «من المفارقات أنّ علينا التركيز على الخدمات غير المرتبطة بالنقل لاستمرار عمل القطارات». ويروّج تاكيموتو لشركته عبر القنوات، مازحاً في شأن معاناتها ضائقة مالية ومعتمداً أسلوب استنكار الذات.