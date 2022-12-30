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رحيل «إمبراطورة البانك»

رحيل «إمبراطورة البانك»
31 ديسمبر 2022 01:43

لندن (أ ف ب)

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أعلنت دار الأزياء (هوت كوتور) وفاة مصممة الأزياء البريطانية فيفيين ويستوود، «إمبراطورة البانك» المعروفة بتصميماتها الغريبة، عن 81 عاماً، وقالت دار الأزياء عبر «تويتر»: إن «فيفيين توفيت بسلام تحيط بها عائلتها في كلافام بجنوب لندن». وأضافت «يحتاج العالم إلى أشخاص مثلها لتغيير الأمور نحو الأفضل». ووصف متحف «فيكتوريا آند ألبرت ميوزيوم» ويستوود بأنها «ثائرة حقيقية ومتمردة في الموضة». وكانت ويستوود قد أطلت لتحية الجمهور في ختام عرض أزياء لدارها في باريس في مارس 2022، وظهرت بشعر رمادي، مربوط بتسريحة كعكة أنيقة، ومنتعلة حذاء ضخماً، لتؤكد صورتها كمصممة جريئة صدمت عالم الموضة كثيراً.

الهوت كوتور
تصميم فيفيان ويستوود
لندن
بريطانيا
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