أبطال 2022 .. لكن بـ«الصدفة»

شعبان بلال (القاهرة)

الأبطال الخارقون، ليسوا في الأفلام الخيالية فقط، بل يسيرون بين الناس دون أن يشعر بهم أحد، يظهر معدنهم عند المواقف أو الحوادث المفاجئة، يهبّوا من دون تفكير في بطولة أو الحصول على مقابل، ومن دون تفكير فيما قد يتعرضون له من خطر لإنقاذ شخص في موقف حرج، حتى وإن كان الثمن حياتهم، تصنعهم اللحظة وهم يقدمون المساعدة، وهذه بعض النماذج التي شهدها عام 2023.

مدرّبة تنقذ «الغريقة الثقيلة»

تمكنت مدربة إسبانية من إنقاذ حياة تلميذتها السبّاحة المحترفة أنتينا ألفاريز من الغرق بطريقة مبهرة، خلال بطولة العالم للسباحة الإيقاعية بالمجر نهاية يونيو الماضي.

تعرضت السبّاحة لإغماء تحت الماء بسبب الإجهاد وعدم قدرتها على التنفس وسقطت في قاع المسبح، وأصيب المنقذون بصدمة ولم يقدموا رد الفعل السريع، لكن المدرّبة غطست وأخرجتها بطريقة احترافية.

وقالت المدربة، 39 عاماً، إن الأمر لم يكن سهلاً لأن السبّاحة كانت ثقيلة تحت الماء والأكسجين انقطع عن الرئتين لدقيقتين وهو ما كاد يودي بحياتها، وقرار الغوص وإنقاذها لم يستغرق سوى ثوانٍ معدودة.

لا يسبح وينقذ 15 من الغرق

ألقى صيدلاني مصري بنفسه في الماء لإنقاذ 15 طفلاً احتجزتهم المياه داخل حافلة مدرسية عقب سقوطها في إحدى المجاري المائية على طريق سريع جنوب مصر.

ورغم عدم إتقان الصيدلاني إسماعيل رسلان للسباحة بشكل جيد إلا أنه لم يتردد عندما سمع أصوات الأطفال يستنجدون داخل المياه أثناء غرق الحافلة وتمكن من إخراجهم واحداً تلو الآخر لبر الأمان. وبحسب رسلان، فقد كان هناك عدد من المارّة يشاهدون غرق الحافلة إلا أن حالة من الخوف كانت تعتريهم وتمنعهم من محاولة إنقاذ الأطفال خوفاً من الغرق معهم.

اقتحام النيران

تحول الشاب الأميركي نك بوستيك إلى بطل أثناء سيره بالشارع عندما فوجئ بمنزل يحترق وبداخله طفل محتجز بين النيران في الطابق الثاني.

سارع نك إلى الدخول من الباب الخلفي بعد احتراق مداخل المنزل، ووجد طفلاً 6 سنوات محاصراً وسط النيران ويختنق من الأدخنة، فاحتضنه وقفز به من الطابق الثاني، وقال: إنه رغم تعرضه هو الآخر للاختناق وإصابته بجروح متعددة وحروق إلا أنه سعيد بإنقاذه حياة الطفل.

إنقاذ من فك الذئب

مشاهد تبدو سينمائية لذئب ضخم يختطف فتاة تبلغ من العمر عامين ويحاول الهرب بها والتهامها، قبل أن يطارده والد الفتاة من دون خوف فيتركها مصابة بجرح عميق، هذا ما رصدته إحدى كاميرات المراقبة في ولاية إنديانا الأميركية.

أثناء نزول أرييل إلياهو وطفلته من السيارة أمام المنزل، فوجئ بالذئب يُسقط الابنة على الأرض ويحملها بفكه، فطارده بسرعة لتسقط من فكيه ويلوذ الحيوان بالهرب، وتعرضت لإصابة في ساقها نتيجة عضة الذئب وعالجها الأطباء بعد نزيف شديد.

بطل صيني

نفّذ شاب صيني عملية إنقاذ بطولية - في يوليو الماضي - عندما التقط رضيعة سقطت من الطابق الخامس قبل أن ترتطم بالأرض بسرعة بديهة وردة فعل مذهلة جعلت رواد وسائل التواصل الاجتماعي يطلقون عليه لقب البطل الخارق. وأظهرت كاميرا المراقبة شين دونغ 31 عاماً، وهو يسير على أحد الأرصفة قبل أن يلاحظ سقوط الرضيعة من الشرفة وهبوطها على الحبال في الشرفة الأدنى ليخفف ذلك من سرعة السقوط، بعدها تمكن دونغ من الإمساك بها. وقال دونغ: إن تواجده في المكان وملاحظته الطفلة كان من حسن حظه، والإصابات الطفيفة التي تعرضت لها جراء اصطدامها بالحبال أثناء السقوط.