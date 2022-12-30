في العام الجديد.. حقق أهدافك الغائبة

د. شريف عرفة

في بداية كل عام يحلو لكثير منا تقييم ما حققناه في العام الماضي، والتخطيط لأهداف جديدة ووضع خطة تحقيقها في العام الجديد. وغالباً ما يقتصر هذا على الأهداف المهنية التي تتعلق بالإنجاز وتحقيق دخل مادي، وكل هذا جميل ومطلوب، لكن هناك أهدافاً أخرى توازي ذلك في الأهمية، إن لم تكن الأهم على الإطلاق.

في كتابه الكلاسيكي «العادات السبع للناس الأكثر فعالية»، يحكي عراب المدرسة الأميركية في التطويرالذاتي «ستيفن كوفي» قصة الأطفال «الإوزة والبيضة الذهبية».. عن ذلك المزارع الذي وجد أن إوزته تبيض كل يوم بيضة ذهبية، فزاد ثراءً وطمعاً، فقرر ذبح الإوزة لأخذ كل ما في بطنها من ذهب، فلم يجد شيئاً وماتت الإوزة! يوضح «كوفي» كيف أن هذه القصة توضح مبدأ شديد الأهمية في التطوير الشخصي.. وهو أننا جميعاً نركز على الحصول على المزيد من البيض الذهبي، الذي يسميه «الإنتاج».. نأخذ الدورات التدريبية ونتعلم المهارات ونعمل بجهد أكبر لساعات أطول .. وهذا أمر مطلوب للنجاح في الحياة.. لكنه يقول أن الأهم من «الإنتاج»، هو «القدرة على الإنتاج».. فهذه هي البذرة التي ينبغي الحفاظ عليها كي نستطيع أن ننتج في الأساس.. بمعنى آخر، لا تهمل صحتك العقلية والجسدية، لأنها ما يجعلك تستطيع الإنتاج.. لا تذبح الإوزة -القدوة على الإنتاج - لأنك بهذا تخسر كل شيء!

هكذا يهمل كثر من الناس التخطيط لصحتهم النفسية والجسدية.. لا يخططون لسعادتهم.. وبهذا يخططون للاحتراق سريعاً وفقدان قدرتهم على الإنتاج. لذلك، ينبغي ونحن نخطط لعامنا الجديد آلا نهمل هذه الأهداف النفسية الضرورية لسعادتنا في الحياة، كي نستطيع أن نكون أكثر نجاحاً وسعادة.

عند التخطيط لعامك الجديد، بالإضافة لأهدافك المهنية، ضع في اعتبارك الأهداف التالية وضع لها مكاناً في جدولك الأسبوعي:

أهداف زوجية

من أكثر العلاقات تأثيراً في الحياة، العلاقة مع شريك الحياة باعتباره الأكثر والأعمق تأثيراً في تفاصيل حياتنا اليومية. وبالتالي، ضع أهدافاً تزيد السعادة الزوجية كي تضمن سعادتك في الحياة بشكل عام.

حسب مركز جوتمان لدراسات العلاقات الزوجية، فإن ما يحسن العلاقات ليس حل الخلافات والمشاكل، لأنها لن تنتهي وتظل تتكرر بحذافيرها من حين لآخر.. ليس الأهم أن نركز فقط على حل الخلافات، بل الأهم أن نعرف كيف نكون سعداء معها. تشير الدراسات إلى أن الزواج السعيد، تريد فيه التفاعلات الاجتماعية الإيجابية «مديح-غزل-تشجيع- فرحة…» بخمسة أضعاف عن التفاعلات السلبية «نقد- تذمر- شجار….إلخ».

لذلك من المهم التخطيط لما يزيد التفاعلات الإيجابية بين الزوجين. أن تتعمد ذلك وتضعه في جدولك الأسبوعي أشياء مثل: عشاء رومانسي، تخفيف عبء عن شريك الحياة، قضاء وقت أطول مع الأطفال لصنع ذكريات مشتركة قبل أن يكبروا وفي بالهم أنك مشغول عنهم دائماً!

التخطيط لذلك.. هو استثمار لسعادتك.

أهداف ثقافية

قد يبدو هذا الكلام غريباً، لكنه ليس كذلك! توسيع مداركك يفيدك في الحياة بشكل عام ويجعلك إنساناً أفضل.. ويورثك الشعور بأنك تعيش أكثر من حياة.. وتشغل ذهنك بأمور ترتقي بحياتك وتعمق معناها..

بالشكل الذي يناسب سياق حياتك.. قرر أن تزيد المدخلات الفكرية التي تساعد في تحقيق هذا الارتقاء الذهني. مثلاً، قرر مشاهدة فيلم وثائقي في موضوع تحبه، أو قراءة كتاب أسبوعياً، ولا يهم أن تخصص وقتاً ضئيلاً لذلك ما دمت مواظباً عليه.. نصف ساعة من القراءة قبل النوم ستجعل تنتهي من كتاب توسط خلال أسبوع!

أهداف ذاتية

نعني هنا لأهداف المتعلقة بك أنت.. الأهداف الروحية، أو المتعلقة براحتك الشخصية، الترفيه أو السفر أو حتى النوم عدد ساعات كافية كل مساء.. القيام بما يعزز معنى حياتك، أو هواياتك التي تحبها وما تحب أن تفعله ولا تجد له وقتاً كافياً.. خطط لمقابلة أصدقائك وتعمد تخصيص وقت لذلك، لمقاومة الاحتراق النفسي ولزيادة سعادتك.

اسأل نفسك: ما الذي أحب عمله ولا أجد له وقتاً؟ ضع هذا الشيء في خطتك كي يتناغم وسط أهدافك الأخرى، ولا تتركه للصدفة والظروف!

يقول ستيفن كوفي، إن الإنسان في نهاية حياته وهو يتذكر لحظاته السعيدة، لن يتذكر إجراءه اجتماعاً جيداً أو صفقة ناجحة.. بل في الأغلب سيتذكر لحظة صادقة مع شخص يحبه.. فلا ينبغي أن نهمل هذا الجانب من الحياة!

أهداف صحية

أعرف أنك قد تتجاهل هذه الفقرة.. لكن هل تعرف أن تأثير ممارسة بعض النشاط البدني يضاهي - حسب بعض الدراسات - تأثير مضادات الاكتئاب؟ كثير منا يقنعون أنفسهم أن لا وقت لممارسة الرياضة.. لكن خذ عندك هذه الحياة: ضع حقيبة متعلقاتك الرياضية في السيارة، أو خذها معك للعمل، وأثناء عودتك ستجد من السهل عليك التوقف عند صالة الألعاب الرياضية لفترة قصيرة قبل الذهاب للمنزل!

أو اجعل المشي جزءاً من جدولك اليومي..قبل الذهاب للعمل أو في المساء .. تنزه في مكان تحبه من دون أن تعتبر أن هذا رياضة! استكشف خيارات الطعام الصحي.. صادق أناساً مهتمين بهذه الأشياء.. فالطعام الصحي - هو الآخر - يحسن الحالة النفسية حسب دراسات كثيرة ذكرنا عدداً منها في هذه الصفحة!

أهداف الخير

ليس كلاماً إنشائياً.. لكن الخير يزيد السعادة. إدخال سعادة في قلب شخص، أورؤية امتنان في عين من ساعدته، يزيد تقديرك لنفسك ويعزز صحتك النفسية، حسب دراسات عديدة. لدرجة أن التجارب وجدت أن ممارسة «أعمال الخير العشوائية» بشكل يومي، مثل تفريج كرب أو مديح شخص أو مساعدة محتاج أو تزكية زميل أمام مديره، كلها أمور تزيد السعادة في لحياة بشكل ملحوظ قابل للقياس.

لذلك، خصص في جدولك وقتاً لفعل شيء من هذه الأشياء.. اتصل بقريب بعيد واسأل عن أحواله.. أعد وصل حبال الود مع صديق تقطعت بينكم السبل، أو ساعد شخصاً تستطيع مساعدته.. بالإضافة لزيادة سعادتك، فإن هذا قد يجعلك أكثر نجاحاً كذلك كعَرَض جانبي، لأنه يحسن سمعتك ويزيد حب الناس ويجلب تيسير الكثير من الأمور!