2022 عام الحزن الفني.. 14 مبدعاً وفناناً غيبهم الموت

علي عبدالرحمن (القاهرة)

غيب الموت 14 مبدعاً ممن أثروا الحياة الفنية المصرية والعربية، خلال 2022، الذي وصفه النقاد بـ «عام الحزن الفني».

أحمد الحجار

أول الراحلين المطرب والملحن أحمد الحجار، عن عمر يناهز 65 عاماً في 4 يناير 2022، وينتمي الراحل إلى عائلة فنية، حيث إن والده إبراهيم الحجار المعلم الموسيقي وشقيقه المطرب علي الحجار.

بدأ الراحل مسيرته عندما التحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية ودرس آلتي العود والبيانو، وتعلم المقامات الشرقية والغربية، وكانت أغنية «أعذريني» أول أعماله التي لحنها لشقيقه، أصدر 4 ألبومات منها «اتمنيت» و«ولا عمري»، وتعاون مع نجوم الطرب بحقبة الثمانينيات والتسعينيات، منهم أنغام وأنوشكا، ومدحت صالح. وألف الراحل لعدد من المسرحيات والأفلام والمسلسلات الإذاعية والتلفزيونية، ومن أشهر أعماله للسينما موسيقى وأغاني فيلم «أميركا شيكا بيكا»، ومن الدراما «خالتي صفية والدير».

جلال الشرقاوي

غيب الموت المخرج جلال الشرقاوي في 4 فبراير عن عمر يناهز الـ 87 عاماً بسبب مضاعفات إصابته بفيروس «كورونا»، وقد تخرج في كلية العلوم جامعة القاهرة بتقدير ممتاز عام 1954، والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وحصل على درجة البكالوريوس بتقدير ممتاز عام 1958. حصل على دبلومة الإخراج من المعهد العالي للدراسات السينمائية بفرنسا عام 1962، وشغل العديد من المناصب، وعمل أستاذاً للتمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية ورئيساً للقسم، ومدير مسرح توفيق الحكيم.

أخرج الشرقاوي 70 عملاً مسرحياً؛ أبرزها «مدرسة المشاغبين»، وألف عدداً من الكتب في المسرح والسينما، منها «مدخل إلى دراسة الجمهور في المسرح المصري باللغة العربية» و«السينما في الوطن العربي»، و«حياتي في المسرح».

علي عبدالخالق

عن عمر يناهز الـ 78 عاماً، رحل المخرج علي عبدالخالق في 2 سبتمبر 2022، بعد صراع مع مرض السرطان، يعد واحداً من رواد الإخراج السينمائي، ولد في 9 يونيو 1944 وتخرج في المعهد العالي للسينما، ثم عمل مساعداً للإخراج قبل أن يقدم سلسلة من الأفلام التسجيلية الحربية، ويشق طريقه نحو السينما الروائية الطويلة.

وسجل عبدالخالق شهادة ميلاده السينمائية بإخراج فيلم «أغنية على الممر» عام 1972 بطولة محمود مرسي ومحمود ياسين، وبلغت أعماله التي أخرجها وكتب لها السيناريو وألفها 40 فيلماً، وشكل مع صديقه كاتب السيناريو محمود أبو زيد ثنائياً ناجحاً، فقدما أفلام «العار»، و«الكيف»، و«جري الوحوش»، و«البيضة والحجر».

وأخرج لنبيلة عبيد «شادر السمك»، و«الوحل» فيما أخرج لنادية الجندي «الإمبراطورة»، و«بونو بونو»، ومن أبرز أفلامه «السادة المرتشون»، و«أربعة في مهمة رسمية»، وفي الدراما أخرج عدداً قليلاً منها «نجمة الجماهير»، و«أصحاب المقام الرفيع».

أحمد حلاوة

عن عمر يناهز 73 عاماً، رحل الممثل أحمد حلاوة في 25 مارس 2022، بسبب مضاعفات إصابته بفيروس «كورونا»، وحصل الراحل على بكالوريوس الهندسة، تخصص اتصالات عام 1969، والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وحصل على دبلوم الدراسات العليا في المعهد تخصص إخراج عام 1990، ثم الدكتوراه في فلسفة الفنون من جامعة الفن المسرحي والسينما ببوخارست في رومانيا، حول «تقنيات إخراج الكوميديا في المسرح المصري المعاصر» عام 1994.

وكونه ممثلاً بارعاً ترك بصمة في كل عمل، وقام بإخراج وتأليف العديد من المسرحيات التي شاركت بمهرجانات محلية وعالمية، وعمل بمسرح وزارة الثقافة، بالإضافة إلى تدريس المسرح بكليات التربية، كما عمل مخرجاً بالمسرح القومي.

وعلى صعيد السينما، شارك في 32 فيلماً، منها «أرملة رجل حي»، و«حرامية في تايلاند»، و«عسل أبيض»، وتألق حلاوة درامياً من خلال مشاركته في أكثر من 77 عملاً، مع كبار نجوم الفن، وسطرت مسيرته في أعماله الوطنية نقلة بمشواره، حيث شارك عادل إمام في مسلسل «دموع في عيون وقحة»، وفي الجزأين الثاني والثالث من «رأفت الهجان»، مع محمود عبد العزيز، وشارك في مسلسل «الحفار».

سمير صبري

في 20 مايو 2022، غيب الموت عن عالمنا الفنان المصري الشامل سمير صبري عن عمر يناهز الـ 85 عاماً، جمع بين كل الفنون وتميز فيها كإعلامي وممثل ومطرب وراقص.

ولد صبري في 27 ديسمبر 1936 بالإسكندرية، وكان شغوفاً بالفن منذ نعومه أظفاره، حيث نشأ وسط عائلة ذواقة للفن، وعمل في بداياته مذيعاً بالإذاعة الإنجليزية، ثم اتجه إلى التمثيل والغناء، واستطاع أن يثبت نفسه بين نجوم عصره، ورغم حبه للسينما ونجاحه فيها، كان حب الإذاعة يراوده من حين لآخر، ففي 1973 انطلق أول برنامج له «النادي الدولي» الذي يعد أول «توك شو» مصري، واستمر عرضه لأشهر عدة، استضاف خلاله كبار النجوم، وعلى رأسهم عبدالحليم حافظ، ومحمد عبد الوهاب.

نجاح التجربة، شجعه على تكرارها من خلال برنامج «مشوار» الذي استمر على التلفزيون المصري سنوات متتالية، وكانت فكرته تعتمد على استضافة نجمين خلال شهر رمضان، وله العديد من البرامج التي نالت شهرة واسعة، منها «هذا المساء».

بسام لطفي

رحل الفنان القدير بسام لطفي في 19 أغسطس 2022، عن عمر الـ 82 عاماً، ويعد من جيل الأوائل الذين أسهموا في تأسيس الدراما السورية، وشارك في عشرات الأعمال التي حققت شهرة واسعة، أبرزها «يوميات مدير عام»، و«نهاية رجل شجاع»، وعرف بعميد الدراما السورية.

كان أحد أبرز الأصوات التي رافقت مستمعي إذاعة دمشق عبر برنامج «حكم العدالة» طيلة أكثر من 30 عاماً، وأسهم في تأسيس المسرح القومي، وضمت مسيرته نحو 70 عملاً بين المسرح والتلفزيون والسينما والإذاعة.

مها أبو عوف

جاء خبر رحيل الممثلة المصرية مها أبو عوف في 6 يناير 2022، بعد صراع طويل مع مرض السرطان عن عمر يناهز الـ 65 عاماً، صدمة للوسط الفني، ولقبت بـ «بنت الأكابر».

ولدت مها في 28 نوفمبر 1956 وتخرجت في الجامعة الأميركية بالقاهرة، وانضمت مع أخواتها منى وميرفت ومنال لفرقة «فور إم» التي شكلها شقيقهن عزت نهاية حقبة السبعينيات، وقدمها المخرج حسن الإمام في دور بفيلم «لا تظلموا النساء» أمام حسين الإمام، وتحية كاريوكا، وتوالت أعمالها، حيث قدمت أكثر من 133 عملاً بين السينما والدراما.

عايدة عبد العزيز

في 3 فبراير 2022 رحلت القديرة عايدة عبد العزيز عن عمر يناهز الـ 86 عاماً بعد رحلة عطاء استمرت 5 عقود، فقد تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية، وقدمت خلال مشوارها 204 أعمال ما بين السينما والتلفزيون والمسرح.

ومن أفلامها، «النمر والأنثى»، و«حائط البطولات»، و«خلطة فوزية»، وشاركت في عدد من الأعمال التلفزيونية، أبرزها «يوميات ونيس»، و«الحفار»، وكان آخر عمل مسلسل «دهشة» أمام يحيى الفخراني عام 2014، ومن أشهر أعمالها المسرحية «دائرة الطباشير»، «ملك يبحث عن وظيفة».

جورج الراسي

فجع الوسط الغنائي برحيل جورج الراسي في 27 أغسطس 2022، عن 42 عاماً، في حادث مروري بمنطقة البقاع على الحدود مع سوريا، وقدم الراسي خلال مسيرته 7 ألبومات غنائية، والعديد من الأغاني المنفردة بلهجات مختلفة، خصوصاً اللبنانية والمصرية، حقق بعضها انتشاراً في البلدان العربية.

هشام سليم

بعد معاناة مع مرض السرطان، رحل الممثل هشام سليم في 22 سبتمبر 2022، عن 64 عاماً، وبدأ الراحل مسيرته بمشاركته سيدة الشاشة العربية فيلم «إمبراطورية ميم» عام 1972، ثم شارك في فيلمي «أريد حلاً» 1975، و«عودة الابن الضال» 1976.

غاب عن الفن 5 سنوات للدراسة في الأكاديمية الملكية بلندن، وعاد بنهاية الثمانينيات وقدم 102 عمل على مدار 3 عقود، ليزخر سجله السينمائي بـ58 فيلماً، منها «تزوير في أوراق رسمية، «اغتيال مدرسة»، و«خيانة مشروعة». على صعيد الدراما، بلغ رصيده 44 مسلسلاً، في مقدمتها «ليالي الحلمية»، و«أربيسك»، وقدم مسلسلاً إذاعياً، وخاض تجربة الفوازير مرة واحدة من خلال «خد وهات»، ومسرحيتي «شارع محمد علي»، و«لما بابا ينام».

جعفر الغريب

خيم الحزن على الوسط الفني السعودي برحيل اثنين من رواده، الأول جعفر الغريب الذي رحل في 4 مايو 2022 بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ 67 عاماً، وبدأ الراحل مسيرته أواخر 1988 بمسلسل «عائلة أبو كاش»، وقدم خلال 3 عقود 72 عملاً غلب عليها الطابع الدرامي، حيث شارك في الجزء الثاني من مسلسل «جواهر» والمسلسل الأشهر «طاش ما طاش».

وبدأت مسيرة الغريب المسرحية من خلال «هدام الديرة» عام 1990، وحصد جائزة أفضل ممثل ثانٍ عن شخصيته في مسرحية «الملقن»، وشارك في أول فيلم سعودي كوميدي «بعد الخميس».

خالد سامي

أما الفنان خالد سامي، فقد رحل في 21 أكتوبر 2022، بعد صراع طويل مع المرض، ويعد واحداً من رواد الدراما السعودية، وشهدت مسيرته على مدار 4 عقود العديد من الأعمال الناجحة، قدم خلالها 97 عملاً، أبرزها «طاش ما طاش»، و«أبو العصافير».

بيار شمعون

برحيل الممثل اللبناني بيار شمعون في 2 يوليو 2022، عن 63 عاماً، خسر المسرح الكوميدي واحداً من أهم رواده، حيث قدم أكثر من 24 مسرحية، منها «عمتي نجيبة»، و«هربية يا أوادم»، وشارك في العديد من الأعمال الدرامية منها «رصيف الغرباء»، و«الشحروة»، بالإضافة إلى برنامج «بسمات وطن».

انطوانيت نجيب

فُجع الوسط الفني السوري برحيل الممثلة انطوانيت نجيب في 17 أغسطس، عن عمر ناهز الـ 92 عاماً، بدأت حياتها الفنية في أواخر ستينيات القرن العشرين، واشتُهرت بأدوار الأم، وأسهمت في نجاح مسلسلات وصل صداها كل العالم العربي، مثل «صح النوم» بطولة دريد لحام مطلع السبعينيات، و«الفصول الأربعة»، و«مرايا» بطولة ياسر العظمة، و«حمام القيشاني»، و«أوراق خريفية»، ومن أعمالها المسرحية «خط بالخرج» و«سراديب الصنايعية».