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العثور على 650 كيلوجراما من الألعاب النارية بشقة سكنية في هولندا

العثور على 650 كيلوجراما من الألعاب النارية بشقة سكنية في هولندا
30 ديسمبر 2022 19:55

 صادرت الشرطة الهولندية حوالي 650 كيلوجراما من الألعاب النارية غير المرخصة قانونا بإحدى الشقق السكنية. وأفادت الشرطة اليوم الجمعة في مدينة روزندال جنوبي هولندا أن بلاغا من مجهول وضع الشرطة في الاتجاه الصحيح لتقتفي آثار هذه الألعاب النارية. وقالت الشرطة إن ضباطها صادفوا عند التفتيش العديد من الصناديق التي تحوي هذه الألعاب.

وكانت المقيمة في الشقة أكدت مرارا أنه لن يتم العثور على أي شيء. تم استدعاء جهاز فحص المتفجرات بالجيش للمساعدة في هذه المهمة، والذي عثر على الألعاب النارية التي كان يمكن أن تتسبب في انفجار نظرا لأنها تم العبث بها.

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وتمت التخلص من الألعاب النارية وتم توجيه تهم جنائية لسكان العقار. وكانت الشرطة صادرت كميات كبيرة من الألعاب النارية غير القانونية في وقت سابق من هذا العام. وبلغت الكمية المصادرة بحلول أعياد الميلاد وفقا للنائب العام، حوالي 700 طن. ومنذ عام 2020 طبقت قواعد صارمة للألعاب النارية عشية رأس السنة الجديدة في هولندا، حيث منع استخدام الألعاب النارية الثقيلة. ومع ذلك فإن استيراد الهولنديين للمفرقعات غير القانونية من ألمانيا وبلجيكا آخذ في الازدهار.

وبعد الحظر المفروض على الألعاب النارية أثناء جائحة كورونا في العامين الماضيين، أصبح من الممكن الآن الاستمتاع بهذه الألعاب النارية مرة أخرى. لكن هناك حظرا كاملا في اثنتي عشرة مدينة بما فيها أمستردام وروتردام، ونيميجن. وتبرر البلديات في هذه المدن الحظر بأن الأضرار والإصابات وتلوث الهواء الناجم عن ذلك كبير بصورة تفوق الحد المعقول.

المصدر: د ب أ
هولندا
الألعاب النارية
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