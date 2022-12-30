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بصورة مدهشة ناسا تكرم "بيليه"

بصورة مدهشة ناسا تكرم "بيليه"
30 ديسمبر 2022 15:33

كرمت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، عبر حسابها على تويتر الأسطورة البرازيلية بيليه، الذي توفي يوم الخميس.
 
 جاء التكريم عبر صورة مجرة حلزونية بألوان علم البرازيل (الأخضر والأصفر والأزرق).

 وقالت "ناسا" إن اللاعب الراحل معروف لدى الكثيرين بلقب "ملك اللعبة الجميلة هذه الصورة لمجرة حلزونية بألوان البرازيل، بمناسبة وفاة الأسطورة بيليه، المعروف لدى الكثيرين بلقب (ملك اللعبة الجميلة)".

هذا، وقد أعلن الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته جايير بولسونارو الخميس الحداد الرسمي 3 أيام على وفاة بيليه، في مرسوم نشرته الجريدة الرسمية.

وجاء في المرسوم أن "الحداد الرسمي قد أُعلِن في كل أنحاء البلاد في بادرة تكريمية بعد وفاة إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، بيليه" إثر معاناة مع مرض السرطان عن عمر ناهز 82 عاما.

وقال بولسونارو إنّ بيليه "حمل اسم البرازيل في العالم أجمع. لقد حوّل كرة القدم إلى فنّ وفرح".

   
 من جهته، ودّع الرئيس البرازيلي المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أسطورة بلاده، قائلاً على تويتر "لم يكن هناك رقم 10 مثله".

وتابع لولا الذي يتسلّم مهماته الرئاسية الأحد "قلّة من البرازيليين حملت اسم بلدنا إلى أبعد الحدود بقدر ما فعل... لم يلعب فحسب، بل قدّم عرضاً شاملاً"، مؤكداً أنه استمتع بامتياز مشاهدة بيليه وهو يلعب مباشرة. وأضاف "شكرا لك بيليه".

توفي أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه يوم الخميس عن 82 عاما بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

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المصدر: وكالات
ناسا
وكالة الفضاء الأميركية
بيليه
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