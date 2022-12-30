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فيل يقتل أحد المسؤولين عن رعايته

فيل يقتل أحد المسؤولين عن رعايته
30 ديسمبر 2022 15:05

قتل فيل في متنزه بولاية صباح في الجزء الماليزي من جزيرة بورنيو، أحد المسؤولين عن رعايته بعدما نطحه بقوّة في يوم عيد الميلاد، بحسب ما أفادت إدارة المتنزه الخميس.

وقال مدير المتنزه أوغسطين توغا، إنّ جو فريد لانسون (49 عاماً) كان يوفّر رعايةً لصغير فيل يعاني من إصابة، ثم تلقى فجأة نطحة "قوية جداً" في صدره من فيل آخر، مشيراً إلى أنّه "قُتل فوراً".
ووقعت الحادثة في 25 ديسمبر داخل متنزه لوك كاوي في جزيرة بورنيو.

وعلّق وزير السياحة والثقافة والبيئة في ولاية صباح جعفري عارفين قائلاً إنّ ما جرى "هو واقعة مؤسفة"، مضيفاً "سنُباشر بالتحقيقات المناسبة لتحديد أسباب الوفاة".

ويضم المتنزه 16 فيل بورنيو، وهو نوع مهدد بالانقراض إذ لم يبق سوى 2000 فيل في ولاية صباح. ولا يهتم بفيلة المتنزه سوى ستة موظفين.
وفي ديسمبر 2011، قتل فيل بري سائحاً أسترالياً في محمية تابين الطبيعية على الجانب الشرقي من ولاية صباح.

وأفيال بورنيو نوع من الأفيال الآسيوية مستوطن في الجزيرة.

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