700 خفاش إلى الطبيعة بعد حمايتها من صقيع هيوستن

هيوستن (ا ف ب)

أعادت جمعية الرفق بالحيوان في هيوستن إطلاق نحو 700 خفاش من نوع «تاداريدا برازيليينزيس» في الطبيعة، بعد إيوائها في مكان دافئ لستة أيام لحمايتها من موجة الصقيع في الولايات المتحدة. وأوضحت الجمعية أنّ درجات حرارة متدنية وغير اعتيادية شهدتها المنطقة في الأيام الأخيرة تسبّبت في «صدمة إثر انخفاض حرارة الجسم» لدى الخفافيش التي فقدت القدرة على الإمساك بهيكل جسر كان يؤويها وسقطت من ارتفاع خمسة إلى عشرة أمتار.

وأوضحت الجمعية أنّ الخفافيش لا يمكنها البقاء على قيد الحياة لفترة طويلة عقب سقوطها على أرض حرارتها متدنية جداً.