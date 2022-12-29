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مليون ين للعيش خارج طوكيو

مليون ين للعيش خارج طوكيو
30 ديسمبر 2022 01:09

طوكيو (د ب أ)

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تعتزم الحكومة اليابانية تقديم حافز للأسر التي تنتقل من منطقة العاصمة طوكيو للعيش خارجها بقيمة مليون ين عن كل طفل، ارتفاعاً من 300 ألف ين، كجزء من الجهود المبذولة للحد من التركّز السكاني في العاصمة اليابانية. وتضاف الزيادة التي تصل إلى 700 ألف ين لكل طفل كحافز جديد إلى الحد الأقصى البالغ 3 ملايين ين في الدعم المالي الأساسي المقدم بالفعل لإعادة توطين العائلات، وسيتم تنفيذ القاعدة الجديدة في السنة المالية التي تبدأ في أبريل المقبل، ويعكس الحافز الجديد نية الحكومة تشجيع الأسر على الانتقال إلى المناطق الإقليمية.

طوكيو
اليابان
الحكومة اليابانية
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