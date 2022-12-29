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200 ألف سيارة تسحبها هوندا بسبب الفرامل

200 ألف سيارة تسحبها هوندا بسبب الفرامل
30 ديسمبر 2022 01:10

بكين (د ب أ) 

أعلنت هيئة تنظيم السوق في الصين أن شركة هوندا موتور لصناعة السيارات ستستدعي أكثر من 200 ألف سيارة، بسبب مشاكل تتعلق بأجهزة استشعار دواسة الفرامل التي قد تجعل من الصعب إيقاف السيارة. وقالت الهيئة إن شركة صناعة السيارات اليابانية ستستدعي 105608 سيارات هجينة صنعت بين أكتوبر 2018 وسبتمبر 2020 في مشروعها التصنيعي مع شركة «دونجفينج موتور جروب».. إضافة إلى 95081 سيارة أخرى من شراكة هوندا مع شركة (جوانجتشو أوتوموبيل جروب)
وتخضع السيارات المعيبة لفحص دقيق ويعقبه استبدال مكونات دواسة الفرامل المعيبة.

هوندا
شركة هوندا
هوندا موتور
السيارات اليابانية
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