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«حكاية الحي».. وثائقي يشارك بـ25 مهرجاناً سينمائياً

«حكاية الحي».. وثائقي يشارك بـ25 مهرجاناً سينمائياً
29 ديسمبر 2022 21:13

الشارقة (الاتحاد)
لاقى فيلم «حكاية الحي»، أول فيلم وثائقي من إنتاج «مؤسسة القلب الكبير» للمخرجة المكسيكية أليخاندرا ألكالا، استحسان وإشادة الجماهير والنقاد على المستوى العالمي، بعد اعتماده «الاختيار الرسمي» لـ25 مهرجاناً سينمائياً عالمياً في 14 دولة بالمنطقة والعالم، حيث حصد الفيلم خمس جوائز ونال تسعة ترشيحات في جوائز كبرى المهرجانات السينمائية العالمية.
حصل الفيلم على جائزة «مهرجان تيلورايد ماونتن السينمائي الدولي» في فئة «المرأة في السينما»، وجائزة «مهرجان تورنتو السينمائي الدولي» بفئة «حقوق الإنسان»، وجائزة «مهرجان أمستردام السينمائي الدولي» ضمن فئة «أفضل فيلم وثائقي»، وجائزة «مهرجان لاهاي السينمائي الدولي» ضمن فئة «تحدي اللاجئين».
وحاز الفيلم على «جائزة التميز» التي تقدمها منظمة «أطباء بلا حدود» الإنسانية، بالإضافة إلى ترشحه لفئة «أفضل فيلم وثائقي» في «مهرجان كوبنهاغن السينمائي الدولي»، وترشحه لفئة «أفضل فيلم وثائقي» في «مهرجان دبلن السينمائي الدولي»، وفئة «الشباب في مجال حقوق الإنسان» في «مهرجان نابولي السينمائي الدولي».
وأعربت مريم الحمادي، مديرة مؤسسة القلب الكبير، عن سعادتها بالإقبال الجماهيري العالمي على الفيلم، وقالت: «يترجم هذا العمل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة القلب الكبير المناصرة البارزة للأطفال اللاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لتعزيز جهود دعم اللاجئين، وإتاحة الفرصة لشعوب العالم للتعرف على حياة اللاجئين والنازحين حول العالم، وتسليط الضوء على شجاعتهم وعزيمتهم لبناء مستقبل أفضل لأطفالهم وعائلاتهم رغم التحديات التي تواجههم».
وأضافت الحمادي «تأتي هذه الجوائز والترشيحات العالمية للتأكيد على أهمية إيصال صوت اللاجئين إلى العالم، وهي بذلك تحفزنا لرواية القصص الملهمة لضحايا الحروب الأبرياء الذين نجحوا بتحويل التحديات إلى فرص للنمو والتقدم، ونأمل أن تلهم قصة أسماء، بطلة الفيلم، اللاجئات ليصبحن صناع صانعات التغيير في مجتمعاتهن، وتلهم المنظمات الإنسانية والمؤسسات الخيرية لتبني مناهج متكاملة لحل المشكلات والتغلب على التحديات التي تواجه اللاجئين».
وترشح الفيلم الذي يتميز بسردياته الفنية المؤثرة حول شخصية اللاجئة السورية أسماء وإصرارها على بناء جيل واع من الفتيات والنساء الناجحات من خلال القراءة والسرد القصصي والجلسات القرائية، لجوائز «مهرجان إدنبرة للأفلام الوثائقية كلوز أب»، ووصل إلى نصف نهائيات جوائز «مهرجان أتلانتا السينمائي الدولي»، و«مهرجان نيويورك الدولي لسينما المرأة»، و«مهرجان فليكرز رود آيلاند السينمائي الدولي».
وبعد منافسة كبيرة، وتقييم أعضاء لجان تحكيم المهرجانات من كبار الخبراء وصناع الأفلام العالميين، نجح الفيلم الوثائقي «حكاية الحي» بالوصول إلى قائمة «الاختيار الرسمي» للأفلام المشاركة في 25 مهرجان سينمائي دولي على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي، منها «مهرجان دوكيومنتا كيريتارو السينمائي»، و«مهرجان ميديلبيري السينمائي لصناع الأفلام الجدد»، و«مهرجان سينما المرأة الدولي»، و«المهرجان الدولي لسينما الهجرة»، و«مهرجان بيلوبونيز السينمائي الدولي»، و«مهرجان بورتلاند السينمائي الدولي»، و«مهرجان لاهاي الدولي للسينما العالمية»، و«مهرجان الرباط الدولي لسينما الطفل والعائلة»، و«مهرجان لا فام السينمائي الدولي»، و«مهرجان هيلسينكي الدولي للسينما التعليمية»، و«مهرجان سوريا السينمائي تورنتو»، و«مهرجان إدنبرة للأفلام الوثائقية كلوز أب»، و«مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب»، و«المهرجان الدولي لسينما اللاجئين». 

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