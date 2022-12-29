جزيرة المارية تستقبل العام الجديد بعروض واحتفالات فريدة

أبوظبي (الاتحاد)



تواصل فعالية السوق الاحتفالي «رايب ماركت» وقرية الشتاء في الغاليريا جزيرة المارية استقبال الضيوف يومياً حتى بداية العام الجديد، حيث يمكن للعائلات والأصدقاء قضاء أوقات احتفالية مميزة مع أجمل الفعاليات والعروض المسرحية الترفيهية، وتجارب الطعام الشهية، وعروض الأفلام المميزة التي تعكس بهجة موسم الأعياد في منطقة البلازا الجنوبي مقابل المدخل الرئيسي للغاليريا.ويتمكن الضيوف في ليلة رأس السنة من الاختيار من بين نخبة من المطاعم الفاخرة الحائزة جوائز عالمية على الواجهة المائية، والاستمتاع بالإطلالات المذهلة على عروض الألعاب النارية في أمسية فريدة مع العائلة والأصدقاء والاحتفال ببداية استثنائية لعام 2023.



ألعاب نارية

يستقبل سوق «رايب ماركت» ضيوفه يومياً من الساعة 3 مساءً حتى الساعة 10 مساءً، وفي يوم 31 ديسمبر سيظل السوق مفتوحاً حتى الساعة 1 صباحاً، حتى يتمكن الضيوف من الاستمتاع بعروض الألعاب النارية المذهلة فوق الجزيرة عند حلول منتصف الليل والترحيب بعام 2023 في أجواء ساحرة، ويجد الضيوف باقة مميزة من المتاجر الفريدة التي تحتوي على كل شيء من أسطوانات الفينيل والعطور والمجوهرات إلى الحلويات اللذيذة والقهوة المحضرة يدوياً، وذلك دعماً لرواد الأعمال والشركات المحلية.



قرية الشتاء

تستمر قرية الشتاء بالترحيب بضيوفها يومياً من الساعة 4 مساءً حتى الساعة 10 مساءً، حيث يمكن للصغار التزلج واللعب في حديقة الثلج، بالإضافة إلى ورش العمل والأنشطة الترفيهية. وستتواصل جميع الأنشطة الترفيهية إلى ما بعد منتصف ليل 31 ديسمبر، لغاية الساعة 1 صباحاً، كما يمكن للضيوف الاستمتاع بتذوق أشهى المأكولات من جميع أنحاء العالم، ومشاهدة أفلام تجسد بهجة موسم الأعياد، والتي يتم عرضها خلال أيام الأسبوع كما ستتاح لهم الفرصة لحضور العروض المسرحية المباشرة في عطلات نهاية الأسبوع.

ليلة رأس السنة والألعاب النارية في الغاليريا



إطلالات خلابة

يمكن للضيوف حجز أماكنهم في أفضل موقع في المدينة لمشاهدة احتفالات ليلة رأس السنة حيث تنطلق عروض الألعاب النارية المذهلة، كما توفر مطاعم الأكل الفاخر الحائزة على جوائز عالمية في الغاليريا إطلالات خلابة على طول الواجهة البحرية للجزيرة. ويمكن للضيوف الاستمتاع بتجربة مجموعة فاخرة من المطاعم التي تناسب كافة الأذواق مثل زوما وكويا ومطعم وبار «إل بي إم» و«99 سوشي بار» الحائز على نجمة ميشلان ونصرت والميّاس و«أسادور دي اراندا» وغيرها من المطاعم الفريدة والمميزة.