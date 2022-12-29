الإمارات تودّع 2022 بمشهديات إبهار

نسرين درزي (أبوظبي)

تودّع الوجهات الترفيهية في الإمارات عام 2022 بكثير من الأجواء الحماسية التي تتزامن مع الاحتفالات بأعياد الشتاء، وما يرافقها من مهرجانات وفعاليات آسرة تجذب السكان والسياح من مختلف الجنسيات على منصات مفعمة بالبهجة والإبهار. ومع استقبال العام الجديد تستعد المعالم السياحية في الدولة كعادتها في كل عام لتحطيم أرقام «غينيس» عبر عروض الألعاب النارية التي تتصدر واجهة الاحتفالات النابضة بالحياة، وكذلك عروض «الدرونز» وسط مشهديات ساحرة، واستعراضات الخفة المكلّلة بتساقط الثلوج، ولوحات التزلج على الجليد واللهو النوعي بكل مفردات الأنشطة الاستثنائية. وكل ذلك وسط مفاهيم الضيافة الراقية وأعلى معايير جودة الخدمات والاستجمام، بما يُشعر الكبار والصغار على أرض الإمارات بأنهم يقضون في ربوعها أوقاتاً لا تُنسى، وأنهم حقاً ينعمون بـ «أجمل شتاء في العالم».

شلالات ألعاب نارية

بداية الجولة السياحية المتفردة في الإمارات ليلة رأس السنة، تكون من مهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة، والذي يستعد لأضخم عروض الألعاب النارية التي ستتواصل لأكثر من 40 دقيقة لتحطم 3 أرقام في «غينيس» للأرقام القياسية من حيث الكمية والوقت والشكل، بالإضافة إلى عرض «الدرونز» الساحر، الأول في المنطقة، والذي سيحطم رقماً قياسياً في «غينيس» باستخدام 3000 «درونز». وتتزين سماء المهرجان بلوحات فنية تُعتبر بحد ذاتها حدثاً ترفيهياً يضاف إلى قائمة البرامج المتنوعة التي تقدمها فرق عالمية من أجنحة الدول المشاركة على امتداد ساحات المهرجان، والذي يتألق بعروض كبرى لنافورة الإمارات بتقنيات الأضواء والليزر.

تشكيلات إبداعية

وسط أجواء المهرجانات العائلية التي تحتضنها أبوظبي، يخصص مهرجان «أم الإمارات» على كورنيش العاصمة باقة من أجمل الفعاليات الترفيهية، ويتوجها ليلة رأس السنة بعروض الألعاب النارية التي سترسم على السماء تشكيلات إبداعية تجمع بين اللون والضوء في تمازج آسر.

والمشهدية المبهرة تتكرر في أكثر من وجهة جاذبة، لتصل إلى جزيرتي ياس والمارية في أبوظبي، واللتين ستستقبلان الدقائق الأولى من العام الجديد وسط شلالات ضوئية ترسمها الألعاب النارية بانسيابية تجذب الجميع وتترافق مع أنغام الـ «دي جي» وهتافات البهجة.

«سحر الشتاء»

تواصل فعالية «سحر الشتاء» نشر أجواء الفرح خلال موسم الاحتفالات في كل من «ياس مارينا» و«ياس باي ووترفرونت» لتصطحب الزوار في رحلة فريدة إلى أرض ساحرة من العجائب الشتوية، وتقدم لهم أوقاتاً احتفالية استثنائية. وسيتمكن زوار «ياس مارينا» من قضاء أوقات عامرة بالمرح والتقاط أجمل الصور التذكارية مع «نافذة الألعاب» الواقعة بجانب «كرة الثلج» الكبيرة، والتي تضفي المزيد من الألق على مياه المارينا المتلألئة، والممرات المزينة بأجمل الديكورات الشتوية، مع عروض الخفة والعروض الأكروباتية المختلفة، بما فيها المشي على العصي وركوب الدراجات ذات العجلة الواحدة. وتتابع هذه المسيرة الجوالة لتصل إلى «ياس باي ووترفرونت» وتمنح الضيوف جرعة مضاعفة من المرح، على مسافة قريبة من «ياس مارينا»، حيث يستمتع الجميع باحتفالية ساحرة في هذه الوجهة المفضلة التي تتيح أروع التجارب خلال موسم الأعياد.

وتتحول «ياس باي ووترفرونت» إلى مساحة مبهرة مكسوة بأشكال الزينة وصناديق الهدايا الساحرة. وعند حلول المساء، تقدم فعالية «السوق الشتوي»، مفهوم «آرت ماركت» الذي يوفر تجارب فنية فريدة، ويتيح لمرتاديه الاستمتاع بباقة من تجارب الموسيقى والترفيه، ومجموعة واسعة من المنتجات الخاصة بموسم الأعياد، مثل الألعاب والديكورات الاحتفالية وألواح التزلج الإلكترونية.

7 مواقيت زمنية

في القرية العالمية بدبي، الجمهور على موعد مع بهجة دخول العام الجديد 7 مرات بالتزامن مع 7 دول مختلفة حول العالم. وكل احتفال بدخول العام الجديد في كل من الدول الـ 7، يتزامن مع عدّ تنازلي خاص على المسرح الرئيس في القرية العالمية، وعروض مذهلة للألعاب النارية التي تضيء سماء الوجهة الترفيهية، حيث تبدأ الاحتفالات الساعة 8:00 مساءً، بالتزامن مع رأس السنة الجديدة في الفلبين، ثم تايلند الساعة 9:00 مساءً، وبنجلادش الساعة 10:00 ليلاً، والهند الساعة 10:30 ليلاً، وباكستان الساعة 11:00 ليلاً، وتكون أضخم الاحتفالات عند منتصف الليل في الإمارات، وأخيراً مع تركيا الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.

50 فعالية مبهجة

تقدم «دبي باركس آند ريزورتس»، أكبر متنزه ترفيهي متكامل في الشرق الأوسط، أجمل عروض الألعاب النارية المبهرة، والفعاليات الاحتفالية المتنوعة التي يتجاوز عددها الـ 50 فعالية، بالإضافة إلى العروض والمواكب الحية وألعاب الركوب والأفعوانيات المذهلة. ويقدم متنزه «موشينجيت» عروضاً مسرحية تشمل «السنافر» و«كينغ جوليان هوليداي ستومب»، والتي تم إضفاء لمسات احتفالية عليها خصيصاً في هذا الموسم. ويستمتع الصغار بموكب رائع لشخصيات محببة مثل «بوو» و«شرك» و«الملك جوليان» و«الأقزام». ويمكن للعائلات والأصدقاء التنزه في سوق الأعياد، والاستمتاع بتناول أفضل ما تقدمه السيدة كلوز من مخبوزات لذيذة وأطباق شهية، بما فيها الكعك والبسكويت، ومجسمات رجل خبز الزنجبيل. ويستقبل «موشنجيت» حفلات ليلة رأس السنة الجديدة بطابع عالم السيرك الممتع، وتقام حتى يوم غد السبت 31 ديسمبر، العروض الترفيهية المبهرة في منطقة «دريم ووركس مدغشقر»، بدءاً من لقاء شخصياتهم المفضلة مثل أليكس ذا لايون، والبطاريق، وكينغ جوليان، وشانتال دوبوا، وصولاً إلى العرض المسرحي الجديد كلياً «كينغ جوليانز هوليدي ستومب».

كذلك ستضيء الألعاب النارية سماء «دبي باركس آند ريزورتس» مرتين، الساعة 7:00 و9:00 مساء غد السبت 31 ديسمبر. ويحتفل «ريفرلاند دبي»، مع ضيوفه بمجموعة متنوعة من العروض الترفيهية، بما فيها فرق المنشدين، والعازفين المتجولين، ومواكب المحتفلين التي تحول المتنزه إلى وجهة مميزة للاستمتاع والمرح.

«تساقط الثلوج»

«ذا جرين بلانيت دبي»، الغابة الاستوائية المغلقة التي تُعتبر من أشهر الوجهات الترفيهية، توفر لضيوفها للمرة الأولى فرصة الاستمتاع بمشاهد رائعة لمحاكاة تساقط الثلوج الصديقة للبيئة عدة مرات خلال اليوم، ومن دون أي تغيير على البيئة الأحيائية للمكان. ويتمكن الضيوف من إضفاء بهجة أكبر على عطلاتهم من خلال قضاء أوقات ممتعة بالتعاون مع العائلة والأصدقاء لبناء منزل جميل من خبز الزنجبيل. كما يستمتع الصغار بمحطة الرسم على الوجوه، ومواقع التصوير ذات الطابع الخاص، لتتحول القبة الأحيائية، على أنغام الموسيقى وبين الأضواء والتصاميم الاحتفالية، إلى كرة رائعة من الثلج.

التزلج على الجليد

بالتزامن مع موسم الشتاء والأجواء المميزة في هذه الفترة من السنة، تستضيف «عالم فيراري أبوظبي» عرضاً مذهلاً للتزلج على الجليد يقام يومياً في المسرح الأحمر داخل المدينة الترفيهية. ويجسد هذا العرض الفريد فصول قصة إيطالية احتفالية بمشاركة عدد من المتزلجين المحترفين ومؤدي الحركات البهلوانية والأكروباتية، حيث يمضي الضيوف أوقاتاً لا تُنسى وسط أجواء تعكس بهجة الموسم الشتوي.

وتنبض المدن الترفيهية العائلية على جزيرة ياس بباقة من الفعاليات احتفاءً بموسم الشتاء، بما فيها «عالم وارنر براذرز» المدينة الترفيهية المغلقة التي توفر أروع التجارب الغامرة في أجواء تفاعلية واقعية، و«ياس ووتروورلد»، مدينة الألعاب المائية المستوحاة من التراث الإماراتي للغوص على اللؤلؤ، و«كلايم أبوظبي»، مرفق الترفيه الرياضي والمغامرات الداخلية.

أضخم العروض

تتألق رأس الخيمة ككل عام بأضخم عروض الألعاب النارية التي تصدرت موسوعة «غينيس» لعدة سنوات، وتشرف على برنامج الاحتفالات الترفيهية والفنية لليلة رأس السنة هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، حيث من المقرر أن يقام أضخم عرض للألعاب النارية.