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نورة المنصوري.. جراحة عيون

نورة المنصوري أثناء إجراء عملية جراحية للعين (من المصدر)
30 ديسمبر 2022 01:10

أبوظبي (الاتحاد)

الدكتورة نورة المنصوري متخصصة في جراحة الشبكية والجسم الزجاجي، وتعمل حالياً استشارية طب وجراحة عيون، وتشغل منصب المدير الطبي في أحد المستشفيات المتخصصة.
ولدت نورة وترعرعت في منطقة الغربية بمدينة السلع بأبوظبي، وكانت من الأوائل في الثانوية العامة، ثم التحقت بجامعة الإمارات لدراسة الطب البشري والجراحة العامة، واجتازتها بامتياز مع مرتبة الشرف، وتم قبولها في الدفعة الثانية تخصص طب وجراحة عيون في مدينة الشيخ خليفة الطبية، وكانت من أفضل الأطباء تقييماً في اجتياز الامتحانات خلال فترة التخصص.

خبرة ومهارة 
تواصل نورة المنصوري مسيرة التفوق ليتم قبولها في برنامج التجسير في مستشفى مايو كلينك العريق بأميركا، والذي يضم أصحاب الخبرة والمهارة العالية، وخلال ذلك تم قبولها لدراسة الزمالة الكندية في جراحة أمراض الشبكية والجسم الزجاجي، وتم قبولها من ضمن 30 مرشحاً من العالم، لتشعر بالفخر والاعتزاز برفع اسم دولة الإمارات عالياً.

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وتعترف المنصوري بأن مجال تخصصها يحتاج إلى الصبر والدقة، والمهارة للحصول على أفضل النتائج المرجوة التي تساعد في شفاء المريض. وتؤكد أن سبب دخولها في هذا المجال، يعود إلى ندرة هذا التخصص في عالم الطب، وشغفها باكتساب خبرة تمكنها من التميز في هذا المجال، ولتكون مرجعاً للحالات الحرجة التي تحتاج إلى الجراحة الدقيقة.

إنجازات
خلال رحلتها الدراسية، استطاعت نورة المنصوري الحصول على أفضل الدرجات العلمية. وعن تواجد المرأة الإماراتية في مجال طب وجراحة العيون، تعتبر أن الإمارات من أكثر الدول دعماً للمرأة في شتى المجالات وفي التخصصات الدقيقة، وأنه بدعم القيادة الرشيدة لن تتوقف الإماراتية عن تحقيق قصص نجاح تفتخر بها على أرض الواقع.

طموحات
توضح نورة المنصوري أنها تطمح لأن تكون قدوة للنهوض بمجال جراحة العيون، لتكون دولة الإمارات منارة علمية سباقة في كل التقنيات الحديثة ومتقدمة في هذا التخصص، لبناء نظام طبي قوي للوقاية من أمراض الشبكية والعلاج المبكر لتفادي أي عواقب قد تؤدي إلى فقدان البصر.

نورة المنصوري
الإمارات
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