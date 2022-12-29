كيف يستقبل النجوم 2023

تامر عبد الحميد - علي عبد الرحمن (أبوظبي - القاهرة)

تختلف طقوس احتفال نجوم الغناء والتمثيل في الوطن العربي بليلة رأس السنة، فهناك من يفضل الاحتفال مع أسرته في المنزل، وآخرون مع جمهورهم بإحياء حفلات واستقبال العام الجديد، في حين يفضل البعض السفر إلى الخارج للاستمتاع بالأجواء الشتوية. «الاتحاد» رصدت جدول عدد من أبرز الفنانين والممثلين وسألتهم كيف وأين يستقبلون 2023؟

الجسمي.. توليفة غنية

الفنان حسين الجسمي يحتفل بقدوم العام الجديد مع جمهوره في الإمارات، ويحيي حفلاً على مسرح مدرّج خورفكان، وقد أعد برنامجاً فنياً خصيصاً لهذه المناسبة، بتقديم توليفة غنية تجمع بين أحدث أغنياته الخليجية والعربية، لكي يرضي مختلف الأذواق، مؤكداً أنه اعتاد كل عام أن يحتفل مع جمهوره بمناسبة رأس السنة، فهو يشعر بسعادة كبيرة عندما يرى الرضا على وجوه محبيه مع قدوم العام الجديد.

الفرحة فرحتان

بعدما قدمت حفلاً ناجحاً ضمن حفلات «ساحة العروض» الفنية في مهرجان «أم الإمارات» على كورنيش أبوظبي، أكدت الفنانة أصيل هميم أنها ستعيش الفرحة فرحتين مع قدوم العام الجديد، حيث تعود مجدداً إلى الإمارات لإحياء حفل ليلة رأس السنة على مسرح مدرج خورفكان في الشارقة، معربة عن سعادتها بمشاركة الفنان حسين الجسمي هذا الحفل، لتقديم ليلة من الفن الجميل، وقالت: متحمسة أن أحتفل مع جمهوري الحبيب ببداية العام الجديد، وأن أحيي حفلاً مع الفنان المتميز الجسمي، وعلى مسرح مدرج خورفكان، هذا الصرح الجميل، الذي يعكس رقي وجمال إمارة الشارقة التي تهتم بالفنّ والموسيقى والقيم الإبداعية، وكلّي أمل أن يحمل العام المقبل للجميع كلّ الخير والسعادة.

على «مسرح الهيلي» في العين

الفنانة ديانا حداد التي تفضل قضاء أيام العطلات والأعياد والمناسبات الخاصة مع عائلتها وابنتيها، قررت أن تجتمع مع الفنان عيضة المنهالي للاحتفال مع جمهورهما في الإمارات بمناسبة ليلة رأس السنة، عبر حفل غنائي مساء اليوم على مسرح مدينة ألعاب الهيلي في العين، بتنظيم من دائرة الثقافة والسياحة، لتستقبل في اليوم التالي عام 2023 مع عائلتها وسط أجواء أسرية يغلب عليها الفرح والسعادة.

وسط الأهل في الإمارات

من جهتها، أكدت الفنانة أريام أنها تحتفل بليلة رأس السنة وسط أجواء أسرية، حيث تجتمع مع عائلتها وأخواتها احتفاء بقدوم العام الجديد، وقالت: جمعة الأهل في هذه المناسبات وخصوصاً ليلة رأس السنة يكون لها معنى آخر، حيث الألفة والمحبة والسعادة تغمر المكان، منوهة أنها تفضل قضاء ليلة رأس السنة كل عام في الإمارات، حيث الأجواء الشتوية الخلابة، والفعاليات المتميزة، وأبرزها الألعاب النارية التي تضيء سماء الدولة بألوانها الزاهية.

حفل في الأردن

على الرغم من أن الفنان محمد حماقي يفضل قضاء ليلة رأس السنة مع عائلته وسط أجواء أسرية متميزة، إلا أنه قرر هذا العام استقبال العام الجديد مع جمهوره العربي، بإحيائه حفل ليلة رأس السنة في الأردن.

طقس بارد

ذكرت الفنانة رويدة المحروقي أنها تقضي ليلة رأس السنة وتستقبل العام الجديد في ميونيخ حيث تستمتع مع ابنها بأجواء الطقس البارد والمناطق التي تكسوها الثلوج، معتبرة أن قضاء وقت عائلي أمر مهم، خصوصاً مع انشغالها بعملها الفني طوال السنة. وتنتهز مثل هذه المناسبات، وتحضر جدولاً ترفيهياً عائلياً مع تبادل الهدايا وإعداد الكعك.

نبيلة عبيد.. في المنزل

ذكرت الممثلة نبيلة عبيد لـ«الاتحاد» أنها تفضل الاحتفال بليلة رأس السنة في المنزل مع مجموعة من أصدقائها المقربين بعيداً عن صخب الحفلات الساهرة، وأن طقوسها في تلك الليلة مشاهدة التلفاز. كما قدمت نصيحة لجمهورها بعدم الإكثار من تناول الكعك والحلوى حفاظاً على الرشاقة.

4 فنانين في لبنان

يحتفل 4 فنانين بليلة رأس السنة مع الجمهور في العاصمة اللبنانية، حيث يحيي الفنان كاظم الساهر حفله مساء اليوم في بيروت، فيما يحيي الفنان هاني شاكر حفلين غنائيين، الأول بقاعة لاسال في مدينة صيدا والآخر في صالة طلال بلازا، كما تتشارك الفنانة هيفاء وهبي مع الفنان سعد لمجرد في إحياء حفل بهذه المناسبة.

بين القاهرة وشرم الشيخ

يحيي الفنان وائل جسار حفلين بالقاهرة ابتهاجاً بقدوم العام الجديد، فيما يحيي الفنان راغب علامة والفنانة نيكول سابا حفلاً غنائياً في أحد الفنادق بالقاهرة اليوم 30 ديسمبر. وتحتفل الفنانة سيرين عبد النور بالعام الجديد بإحياء حفل ضخم بمدينة شرم الشيخ السياحية.

نجوى.. في الرياض

تحيي الفنانة نجوى كرم حفل استقبال العام الجديد في الرياض، بعد غيابها عن إحياء الحفلات في الصيف الماضي بسبب تواجدها بين أميركا وكندا، ضمن جولة غنائية للجاليات العربية.

«فنان العرب»

قرر «فنان العرب» محمد عبده أن يحتفي مع جمهوره بليلة رأس السنة، ويحيي حفلاً غنائياً ضمن فعاليات «لحظات العلا» مع جمهوره في السعودية.

منتجع

يقضي الممثلان حسين ومصطفى فهمي، احتفالية ليلة رأس السنة مع أبنائهما في أحد المنتجعات الساحلية بعيداً عن صخب المدن، ويحرص حسين على تزيين شجرة عيد الميلاد، فيما يتولى مصطفى إعداد كعكة عيد الميلاد لمهارته في صنع الحلوى.

هدية

يقضي الفنان محمود التركي احتفالات العام الجديد في الإمارات ويستمتع بالأجواء الشتوية الخلابة بزيارة العديد من الوجهات الترفيهية، وفي الوقت نفسه يستقبل العام الجديد ويحتفل مع جمهوره في الإمارات بليلة رأس السنة، حيث يحيي حفلاً غنائياً في «دبي فيستيفال سيتي» على مسرح منطقة Festival Bay. وجهز التركي باقة من أغنياته لتقديمها في الحفل، إلى جانب تأديته أغنيات جديدة يقدمها للمرة الأولى، كهدية منه لجمهور الإمارات الذي يستقبل معه أول 2023.

في البيت

الممثلان كندة علوش وعمرو يوسف يفضلان الاحتفال بالعام الجديد داخل منزلهما وقضاء تلك الليلة مع الأسرة، وتناول الحلوى التي يعدانها خصيصاً للمناسبة، وتوزيع الهدايا على الأطفال.

كعك وهدايا

تحتفل الممثلة منى زكي وزوجها الممثل أحمد حلمي بليلة رأس السنة مع أبنائهما بالمنزل لتحضير الكعك سوياً وتقديم الهدايا.

أجواء الثلج

قرر الممثلان هنا الزاهد وأحمد فهمي قضاء إجازة نهاية العام في أوروبا، والاحتفال بشكل جديد وسط أجواء الثلج.

مع الأسرة

قالت الممثلة حنان مطاوع إنها دائماً تفضل الاحتفال بالعام الجديد في أجواء أسرية خالصة مع عائلتها وابنتها، وتحرص منذ الطفولة على تزيين شجرة عيد الميلاد بنفسها، متمنية أن يعم الخير والسلام على العالم، وتحقيق أحلامها الفنية.

تغيير الطقوس

الممثلة سلاف فواخرجي قررت هذا العام أن تغير طقوسها السنوية في الاحتفال بالعام الجديد، وبدلاً من السفر تبقى في سوريا للاستمتاع مع العائلة، متمنية أن تحقق أحلامها الفنية في العام الجديد.