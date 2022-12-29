«حديقة الفراشات».. عالم من الخيال

خولة علي (دبي)

حديقة الفراشات واحدة من أشهر الوجهات السياحية المتميزة والفريدة في دبي، ومحطة غنية لاستعادة أجمل ذكريات الطفولة عند مطاردة هذه الكائنات البديعة ومحاولة الإمساك بها. مشاهد تُدهش كل زائر يرى مجموعة من الفراشات الزاهية في متناول يده، مستمتعاً بجمالها ومكتسباً معرفة علمية دقيقة حول دورة حياة الفراشات وما تضمه من أنواع.

هذا التواصل التفاعلي يحظى به كل زائر لحديقة الفراشات في دبي، والتي تزخر بآلاف الفراشات زاهية الألوان ضمن بيئة صُممت لتلائم طبيعتها واحتياجاتها، ما يزيد المكان ألقاً وجاذبية. وتشهد هذه المحطة الغنية بالاستمتاع توافد الكثير من الزوار والسياح ليحظوا بوقت مليء بالبهجة والتشويق. وتُعتبر حديقة الفراشات أكبر حديقة من نوعها مغطاة في العالم، حيث تمتد على مساحة 8000 متر مربع. وتتألف من 10 قباب متصلة ببعضها على شكل دائري، تم تصميمها وتنفيذها بشكل خاص لتحافظ على درجات الحرارة والإضاءة والرطوبة اللازمة لحياة الفراشات، وبما يتناسب في الوقت نفسه مع راحة الزوار.

أنواع فريدة

أكد عبدالناصر رحال، مؤسس حديقة الفراشات أن الوجهة تضم 36 نوعاً من الفراشات المعتمدة من وزارة البيئة والتغير المناخي في الدولة، وعادة ما يتم جلب الفراشات واستيرادها كيرقات وشرانق من دول مختلفة حول العالم. ومن الفراشات الفريدة والمميزة PELEIDES MORPHO الزرقاء، والميتاليك التي تُستورد من كوستاريكا وكولومبيا، وهى من الأكثر جمالاً وتفاعلاً مع الزوار. وأشار رحال إلى وجود كادر فني متخصص في الحديقة ليرشد الزوار إلى كيفية التعامل مع الفراشات، والطريقة الصحيحة للإمساك بها، ليحدث نوعاً من التفاعل، بحيث يحصل الجميع على ميزة قد لا يجدها في حدائق أخرى للفراشات حول العالم.

عروض تعليمية

يحظى الزوار أيضاً بعدد من العروض العلمية للفراشات، وعرض أفلام عن دورة حياتها، فيما ينال الأطفال نصيباً كبيراً من المعرفة من خلال قسم يحتوي على الجداريات والكتيبات، بالإضافة إلى شرح من الكوادر المتخصصة في هذا المجال لتقديم مختلف المعلومات عن الفراشات. كما تتوزع الشاشات الإلكترونية في محطات واسعة من الحديقة، لتقدم برامج تثقيفية حول هذه الكائنات.

«المتحف»

يختتم الزائر رحلته بزيارة «متحف الفراشات» الذي يضم عدداً من الجداريات التي تم تشكيلها من عشرات الآلاف من الفراشات المحنطة من مختلف الأنواع والألوان، لتشكل لوحات فسيفسائية غاية في الإبداع. كما تتوزع جلسات داخلية وخارجية للاسترخاء وسط الطبيعة بصحبة الفراشات، إضافة إلى مقاه ومطاعم تقدم أشهى أنواع المأكولات والمشروبات.

مواقيت

يقضي الزوار وقتاً ممتعاً وسط مرافق حديقة الفراشات المتميزة، مع توفر إمكانية التقاط أجمل الصور التذكارية. وتستقبل الحديقة الزوار من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 6:00 مساءً طوال أيام الأسبوع.