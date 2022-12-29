الجناح اليمني في مهرجان الشيخ زايد بمذاق العسل

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

يشهد الجناح اليمني بمهرجان الشيخ زايد حضوراً جماهيرياً لافتاً من مختلف الأعمار والجنسيات؛ نظراً لتميزه بمنتجاته التراثية المتنوعة والمعبرة عن الحضارة الحضرمية، إضافة إلى العروض الموسيقية اليومية التي تقدمها الفرق الشعبية التراثية التي تجسد الطرب اليمني الأصيل، ومن بينها فرقة شباب قلنسية للفنون والتراث اليمني، وفرقة رومانسية المتخصصة في زفاف العروس اليمنية.

روعي في تصميم الجناح اليمني، تصميه التراثي البديع الذي يزخر بالمحال التي تضم العديد من المشروبات والمنتجات الغذائية اليمنية، والزيوت الطبيعية والملابس الشعبية التقليدية والمعاوز الرجالية والعسل والفضيات والأكسسوارات والعطور والبخور الحضرمية والعدنية، والبهارات والتمر والقهوة والبن اليمني الفاخر، وغيرها من المنتجات التي تعبر عن الموروث الشعبي اليمني.

عسل يمني

يُعد العسل بأنواعه المختلفة، من أكثر المنتجات التي تجذب الزوار للجناح اليمني، خاصة عسل السدر الحضرمي، وعسل السُمر الذي يتوفر في اليمن بكميات كبيرة، وعسل سلام، وعسل المراعي، والعسل الجبلي، والدوعني الذي يُعد من أرقى وأجود أنواع العسل وأغلاها ثمناً، وهناك أنواع أخرى لكنها غير شهيرة كثيراً نظراً لقلة إنتاجها وضعف الإقبال عليها، مثل عسل الصال والعمق والكلح والعسق والفتد والحبضة والضهية، ويعود السر في تميز اليمنيين بالعسل إلى اهتمامهم بتربية النحل منذ القدم، ولهذا وصفت اليمن قبل ثلاثة آلاف عام بأنها موطن الطيوب والعسل.

مزايا ومواصفات

وللتعرف على أنواع ومزايا ومواصفات العسل اليمني، يأتي عسل الصال، والذي يسبب حرقة في الحلق نتيجة طعمه اللاذع، ومع ذلك فهو من أفضل أنواع العسل العلاجية، ويوصف لضعاف المناعة، وله نتائج إيجابية، بحسب المختصين، إذا تم تناوله لمدة شهرين دون توقف.

أما عسل السدر، فله شهرة واسعة ومكانة كبيرة جعلته من أشهر الأنواع في العالم، ويتمتع بمميزات عديدة، أهمها تقوية الطاقة الجسدية، ولهذا يعده الكثيرون منشطاً يمنح الجسم شباباً وحيوية.

سلام وسُمر

يُستخرج عسل سلام أو السلم من أزهار أشجار السلم، وأشجار السلم هذه تزهر في شهر مارس من كل عام، وهو عسل يميل للحمرة وكثافته قليلة، ومن فوائده أن سكره قليل حتى إنه يُستعمل كبديل عن سكر التحلية في الكثير من الأغذية.

ويُنتج عسل السُمر في الأشجار الشوكية التي تنتشر بكثافة عالية في كل أنحاء اليمن، ويعرف بفوائده لمرضى السكري لاحتوائه على الأنسولين النباتي الذي ينشط البنكرياس، كما أن له فوائد لمرضى الكبد وقرحة المعدة والاثنى عشر، وأيضاً يسهم في علاج فقر الدم وأمراض الإنفلونزا.

عسل المجرى

يُعد من أعجب أنواع العسل اليمني، وإنتاجه القليل يعود إلى النحل الذي يتغذى على شجيرات المجرى البرية، والتي تُزهر لمدة أسابيع قليلة عقب موسم الأمطار، ومن أهم فوائده احتوائه على خصائص غذائية وعلاجية قوية ومفيدة.

فرقة «قلنسية»

تُعد الفنون الشعبية اليمنية من الموروث الثقافي الأصيل بجميع مناطق اليمن، ونتيجة لإبداعاتها في الغناء والموسيقى، قوبلت فرقة شباب قلنسية للفنون والتراث الشعبي، وفرقة رومانسية المتخصصة في زفاف العروس بإقبال وحضور كبير من جانب زوار المهرجان من مختلف الجنسيات، حيث تعبر الأغاني الشعبية اليمنية عن الحياة الاجتماعية والعادات والتقاليد، ليستمتع الجمهور بعروضها على أنغام الدفوف والصاجات.

الجبلي والمراعي

العسل الجبلي يتميز بلونه الأبيض، ويكثر وجوده بين الأشجار والنباتات المنتشرة في الجبال، والمعروف عنه أنه يتجمد سريعاً ليكون شبيهاً بالسكر، أما عسل المراعي فهو عالي الجودة، وله فوائد غذائية كثيرة، حيث يعالج النحافة ومرض فقر الدم.