للتخلص من الوزن الزائد.. 5 أطعمة تناولها و5 إحذرها

مع اقتراب العام الجديد، يحرص الكثير من الناس على وضع أهداف يسعون لتحقيقها في 2023، ومن أبرزها الرشاقة، لذا قدم أخصائيو تغذية مجموعة من النصائح فيما يتعلق بالأطعمة التي يجب تناولها وأخرى ينبغي الابتعاد عنها، للتخلص من الكرش والحصول على "بطن مسطحة".

وقالت أخصائية التغذية الأسترالية، سوزي بوريل، إنه "من الطبيعي تماما أن تشعر بالانتفاخ قليلا في هذا الوقت من العام، بعد كل الأكل والشرب خلال فترة عيد الميلاد".

لكن من خلال تضمين عدد قليل من "الأطعمة الخارقة"، وإزالة بعض الأطعمة الأخرى، يمكنك تقليل الانتفاخ والتخلص من "مظهر الكرش".

أطعمة ابتعد عنها:

الخضراوات الصليبية

يجب الحد من الخضراوات الصليبية للحصول على معدة مسطحة، بما في ذلك القرنبيط والبروكلي والملفوف، وفق بوريل.

الخضروات الصليبية مغذية للغاية ولها خصائص مضادة للسرطان، لكن يمكنها أن تنتج أيضا كميات كبيرة نسبيا من "الغازات"، بفضل نوع من الكربوهيدرات "رافينوز"، الذي يمكن أن يظل غير مهضوم جزئيا في الأمعاء مما يساهم في إنتاج الغازات.

بوريل دعت إلى "استهلاك هذه المجموعة من الخضراوات بكميات صغيرة فقط".

المياه الغازية والمشروبات الغازية

النوع الثاني الذي يجب الحد منه، هو المياه الغازية والمشروبات الغازية، إذ كلما زاد استهلاكنا للغاز، زاد احتمال احتفاظنا به في الجهاز الهضمي"، وفق ما ذكرت بوريل لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

الأمر ذاته ينطبق على أي نوع من المياه الفقاعية أو المشروبات الغازية الخاصة بالحمية، وكذلك أنواع السكر الكحولي المستخدم عادة في الأطعمة منخفضة السكر أو الوجبات الخفيفة منخفضة الكربوهيدرات.

العلكة

بينما يعتقد الكثير من الناس أن مضغ العلكة عادة بريئة، لكنها في الواقع قد تتداخل مع محاولات الحصول على معدة مسطحة.

العلكة الخالية من السكر قد لا تحتوي فقط على السكر الكحولي، مما قد يؤدي إلى الانتفاخ، لكن عملية المضغ ستؤدي أيضا إلى امتصاص المزيد من الهواء، الذي يمكن أن يعلق في الجهاز الهضمي ويؤدي إلى الانتفاخ.

الوجبات الآسيوية السريعة

البطاطس المقلية والنودلز والشوربات الآسيوية مليئة بالصوديوم، التي قد تصل إلى 2000 ملغ من الصوديوم، وذلك بفضل إضافة صلصات الصويا والأسماك والمحار لهذه الوجبات.

حتى القلي البسيط يمكن أن يحتوي على ما يصل إلى 1000-1500ملغ من الصوديوم في وجبة واحدة.

بوريل أوضحت أنه كلما زادت كمية الصوديوم التي تستهلكها، زادت السوائل التي تحتفظ بها، وبالتالي تشعر بالانتفاخ بعد ذلك. من الأفضل بكثير اختيار أشكال أخرى من الوجبات الجاهزة.

الأطعمة المالحة

"إذا كنت تريد معدة مسطحة في عام 2023، فستحتاج إلى الحد بشدة من تناول الأطعمة المالحة"، وفقا لبوريل.

ابتعد عن اللحوم المصنعة، فهي لا تحتوي فقط على نسبة عالية من الدهون، لكنها تحتوي أيضا على كمية كبيرة من الملح، مما يؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم والانتفاخ.

بدلا من الأطعمة المالحة، اختر البروتينات الخفيفة، مثل القريدس والمحار والدجاج أو صدور الديك الرومي.

أطعمة أحرص على تناولها

مثلما نصحت خبيرة التغذية بالابتعاد عن أطعمة معينة لتجنب الانتفاخ، فقد دعت إلى إضافة بعض العناصر لحميتك الغذائية، هي:

الزبادي

الزبادي قليل السكر الطبيعي أو اليوناني ليس فقط مغذيا للغاية، لكنه يحتوي على "بكتيريا جيدة" مضافة، تساعد على تجديد البكتيريا الجيدة الموجودة في الأمعاء بشكل طبيعي، مما يساعد على تقليل الغازات والانتفاخ والانزعاج الهضمي.

اختر واحدًا يحتوي على حصة من "البروبيوتيك" للحصول على أفضل صحة، وللمساعدة في الحفاظ على صحة أمعائك في أفضل حالاتها.

شاي النعناع

شاي الأعشاب، بما في ذلك الشاي الأخضر وعرق السوس والهندباء، جميعها لها خصائص مدرة للبول، مما يعني أنها تمتص السوائل من الجسم، وتقلل من احتباس الماء، وتحافظ على بطنك مسطحة نسبيا.

شاي النعناع على وجه الخصوص يساعد في تقليل انزعاج المعدة، ويسهل عملية الهضم.

من أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها لصحتك، هي تناول 2-3 أكواب من شاي الأعشاب يوميا.

الحبوب المعتمدة على النخالة

إذا كنت تبحث عن وجبة فطور تساعدك بالحصول على معدة مسطحة، فتناول أي خيار غني بالألياف يعتمد على النخالة، كونه سيساعد على إبقاء الطعام يتحرك عبر الجهاز الهضمي بانتظام، ويزيل الفضلات ويحافظ على البطن مسطحا.

النخالة على وجه الخصوص تميل إلى أن يكون لها التأثير الأقوى، لذا يوصي اختصاصيو التغذية بأن تحصل على نصف كوب فقط من الحبوب التي تحتوي على النخالة كل يوم، ليصبح جهازك الهضمي أكثر انتظاما.

الخيار والكرفس والفجل

في حين أن جميع خضروات السلطة صحية، فإن المحتوى المائي العالي الموجود في الخيار والكرفس والفجل يعني أنها مليئة بالعناصر الغذائية، وليس بها الكثير من السعرات الحرارية.

تناول وجبة خفيفة من هذه الخضار على مدار اليوم، يساعد في التخلص من السوائل والفضلات من الجسم.

البطيخ والتوت

البطيخ والتوت خياران رائعان للمعدة المسطحة، فبينما تحتوي بعض الفواكه على نسبة عالية من السكر، فإنها جيدة لأنها تحتوي على نسبة منخفضة من السكر، مع نسبة عالية جدا من الماء.

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء تتحرك بسرعة عبر الجهاز الهضمي، مما يساعد على إبقاء البطن مسطحة.