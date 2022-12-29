6 نصائح لغذاء صحي في الاحتفالات

أبوظبي (الاتحاد) تقدم دانا جلاد، اختصاصية التغذية في مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال بعض النصائح لتجنب كيلوغرامات إضافية بسبب الإفراط في تناول الطعام خلال العطلات والاحتفالات من دون الانتباه إلى مخاطر هذه العادة على الصحة، في حين يكون المصابون بأمراض معينة مثل السكري عرضة أكثر من سواهم لتقلبات شديدة في مستويات السكر في الدم نتيجة خروجهم عن نظامهم المعتاد للاحتفال.
لذلك من الأهمية بمكان توخي الحذر أثناء احتفالاتنا وعدم تناول ما يزيد على حاجة أجسامنا، والتقليل قدر الإمكان من المأكولات غير الصحية والسكريات. 1- تجنب الذهاب إلى الحفلات بمعدة خاوية: إذا كنت تخطط لحضور الاحتفال، فلا تفوت وجباتك المعتادة في ذلك اليوم، لأن تخطي الوجبات يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام في وقت لاحق. احرص على أن تتناول وجباتك الرئيسة أو تناول وجبة خفيفة صحية قليلة السعرات الحرارية مثل حصة من الفاكهة المفضلة أو حفنة من المكسرات قبل الذهاب إلى الحفلة. 2- كن واعياً وحذراً بشأن ما تأكله:
إن حضور الحفلات المليئة بما لذ وطاب من الأطباق يعتبر محفزاً على تناول الكثير من الطعام، لاسيما وأننا نرغب حينها بتجربة جميع الأطباق، ما يقودنا للإفراط في تناول الطعام. لذلك يتعين الوعي والحذر بشأن ما نأكله.قبل البدء في ملء طبقك، حاول إلقاء نظرة على خيارات الطعام، حتى تعرف ما تريد أن تأكله وما يمكنك تجنبه أو تخطيه. قبل أن تبدأ في الطبق الرئيس، قم بتناول طبق يحتوي على الأطعمة قليلة السعرات الحرارية وعالية بالألياف مثل السلطات أو حساء الخضار. حاول التركيز على البروتينات قليلة الدهون مثل الدجاج أو الديك الرومي أو الأسماك، ثم قم بتناول كمية صغيرة من المأكولات التي قد لا تكون معتاداً على تناولها. أما بالنسبة للحلويات، فيمكنك الاستمتاع بتناولها، ولكن بكميات صغيرة. 3- امضغ الطعام جيداً: تناول الطعام ببطء واحرص على مضغه جيداً، وذلك سيساعدك على الشعور بأنك اكتفيت من الطعام ولا حاجة لتناول المزيد أو الإفراط في تناوله. 4- اشرب الماء: إحدى الطرق السهلة للحد من تناول السعرات الحرارية هي اتباع قاعدة بسيطة، احرص على شرب المشروبات التي لا تحتوي على سعرات حرارية أو سكر، مثل الماء أو الماء الغازي، بدلاً من المشروبات العالية بالسعرات الحرارية والسكر مثل العصائر والمشروبات الغازية. 5- ارفض بلطف: نشعر في كثير من الأحيان بالحرج عندما يقوم شخص ما بوضع طبق أمامنا ودعوتنا لتناوله، على الرغم من عدم شعورنا بالجوع. ويجب الاعتياد على رفض مثل هذه الدعوة بطريقة مهذبة أو إذا شعرت أنه لا يمكنك قول «لا»، فحاول قول «لاحقاً» بدلاً من ذلك. 6- ركز على الدردشة مع الحاضرين: خلال الحفلة، يجب التركيز على تبادل الأحاديث مع الحاضرين، بدلاً من الاجتماع حول الطاولة وتناول الطعام بشكل عشوائي. لاشك أن موسم العطلات هو فترة للاستمتاع والاسترخاء واستعادة الحيوية والتخلص من ضغوطات الحياة، إلا أنها يجب ألا تكون مبرراً للتسبب بضرر بالغ على صحتنا نتيجة تناول الطعام بعشوائية ومن دون مراعاة لصحتنا.