9 أماكن ساحرة لعطلة «رأس السنة»

القاهرة (الاتحاد)

يوجد في العالم الكثير من الأماكن السياحية المذهلة التي تستحق المشاهدة والزيارة خاصة في أوقات العطلات، حسبما ذكرت جريدة «Times Of India» الهندية، وحددت قائمة بأروع الأماكن السياحية المميزة لقضاء عطلة رأس السنة، ومنها:

روفانيمي

لا يوجد أجمل من مشاهدة مدينة روفانيمي الفنلندية، التي تشتهر بأنها موطن سانتا كلوز، الذي يستقبل الزوّار الكبار والصغار على مدار العام، لذلك تعتبر وجهة مميزة وذكرى لا تُنسى.

تالين

مدينة تالين بإستونيا، أول موقع لوضع شجرة ميلاد عام 1441، وتوفر أجواء مختلفة للزوار الذين يشاهدون شجرة المدينة الشهيرة.

شتوتغارت

رغم أنها تعتبر بقعة دافئة من العالم، إلا أن الزلاجات والنقانق والاحتفالات البديعة وصلت إلى شتوتغارت الألمانية، لتوفر أجواء فريدة وسط المباني المضاءة بشكل مذهل.

بروج

تعود المدينة البلجيكية للقرون الوسطى بشوارعها المرصوفة بالحصى والمباني المضاءة بشكل مثير للاهتمام عبر مراكز المدينة الشهيرة، والتي لديها القدرة على السفر بالزائر عبر الزمن.

فيينا

تتميز العاصمة النمساوية بأسواق العطلات التقليدية، وحفلات الموسيقى الكلاسيكية، والكثير من الطعام الرائع خلال موسم العطلات.

براغ

قضاء فترة عيد الميلاد في براغ بجمهورية التشيك لا ينسى، حيث تساعد الأجواء القوطية ومشاهدة المدينة على الاستمتاع بكل لحظة.

لندن

مدينة لندن الجميلة تضيء بالكامل في موسم الأعياد، وبالطبع شجرة عيد الميلاد في ميدان ترافلجار يجب مشاهدته.

نيويورك

نذكر جميعاً فيلم «وحدي في المنزل»، المميز الذي يجعلنا نستشعر أجواء عيد الميلاد في مدينة نيويورك على الفور.

كولونيا

لا توجد لحظة ملل في كولونيا بألمانيا حيث تنتشر أسواق عيد الميلاد على ضفاف نهر الراين.