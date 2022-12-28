«دونر كباب» يتفوق على النقانق في ألمانيا

برلين (د ب أ)

في ألمانيا العاشقة التي يعشق سكانها النقانق تعرضت أطباق نقانق الكاري الشهيرة لضربة كبيرة، حيث قال معظم الألمان في استطلاع للرأي إنهم يفضلون «دونر كباب» على النقانق عندما يتعلق الأمر بالوجبات السريعة. وأظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد «يوجوف» لقياس مؤشرات الرأي أنه عندما طُلب من المستطلع الإدلاء بآرائه للاختيار بين طبق نقانق أو «دونر كباب»، اختار نحو 45% منهم الدونر. وقال نحو 37% فقط إنهم يفضلون النقانق، فيما قال 15% من المشاركين إنهم لا يحبون أياً من الوجبتين اللتين تُباعان في كل ركن من أركان ألمانيا.