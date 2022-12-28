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«الفجيرة للفنون».. في «ليلة عود»

«الفجيرة للفنون».. في «ليلة عود»
28 ديسمبر 2022 19:29

الفجيرة (وام)

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نظمت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، بالتعاون مع هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، الحفل الموسيقي «ليلة عود» بمشاركة مجموعة من عازفي العود في أكاديمية الفجيرة للفنون، تحت إشراف علي عبيد الحفيتي مدير عام الأكاديمية، وقيادة أستاذة العود آمال أحمد ميناء، وذلك في بيت الفن بقلعة الفجيرة. تضمن الحفل عزفاً لمقطوعات موسيقية لأنواع مختلفة من المقامات والقوالب الموسيقية كاللونجا والسماعيات ومقطوعات عربية وشرقية ومن تراث الإمارات، بحضور عدد من مديري الدوائر الاتحادية والمحلية وجمهور واسع من إمارة الفجيرة وخارجها.وقال علي عبيد الحفيتي مدير عام الأكاديمية، إن أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة بدعم وتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، رئيس مجلس أمناء أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، تعمل على تكريس الموسيقا العربية الأصيلة، وإحياء الآلات الوترية الشرقية، ومن أبرزها آلة العود، التي خصص لها في الأكاديمية قسم كامل، تحت إشراف أساتذة مختصين يعملون على تدريس تقنيات العزف على آلة العود بمختلف أساليبها.
 

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