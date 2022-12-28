جزيرة ياس تختتم 2022 بثمانين جائزة محلية وعالمية



أبوظبي (الاتحاد)



كشفت جزيرة ياس، وجهة الترفيه الرائدة في أبوظبي، عن استعداداتها لاختتام عام 2022 بطريقة مميزة مع فوزها بأكثر من 80 جائزة وتكريم في مختلف المجالات، حيث نالت الجزيرة مجموعة من الجوائز المحلية والعالمية، بفضل محفظتها الغنية بالوجهات الترفيهية عالمية المستوى، والفنادق الفاخرة والمنتجعات والمطاعم الشهيرة مع خدمة العملاء عالمية المستوى من خلال العديد من المنصات المحلية والإقليمية والعالمية.قال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة مجموعة ميرال «يثبت حصولنا على مجموعة كبيرة من الجوائز والأوسمة نجاح فرقنا في تسجيل عام جديد من النجاح، وذلك بفضل الجهود الدؤوبة لتعزيز مكانة الوجهة، وتوفير مزيد من التجارب الغنية، ويؤكد حصولنا على أكثر من 80 جائزة، مكانة جزيرة ياس كوجهة عالمية للترفيه، حيث تحتضن الجزيرة مجموعةً من الوجهات والتجارب الحائزة جوائز، لتسهم في التطور الشامل الذي يشهده قطاع السياحة في أبوظبي».

وقد فازت مدن ياس الترفيهية عالمية المستوى، وغيرها من التجارب المبتكرة، ومعالم الجذب الفريدة على الجزيرة بسبع جوائز في حفل توزيع جوائز السفر العالمية لعام 2022، حيث حصدت جزيرة ياس جائزة الوجهة الترفيهية الرائدة في العالم لعام 2022، كما فازت بجائزة مشروع التطوير السياحي الرائد في الشرق الأوسط للعام الرابع على التوالي، ما يعكس شهرتها العالمية الواسعة بصفتها مركزاً للترفيه والتسلية.

كما حازت عالم فيراري أبوظبي للمرة الثانية على التوالي على جائزتي المدينة الترفيهية الرائدة في العالم 2022، والمدينة الترفيهية الرائدة في الشرق الأوسط 2022. فيما أحرزت مدينة ياس ووتروورلد المائية بتصميمها الإماراتي جائزة المدينة المائية الرائدة في الشرق الأوسط 2022، وحصلت عالم ورانر براذرز أبوظبي على جائزة وجهة الجذب السياحية الرائدة في الشرق الأوسط 2022.

وفازت كلايم أبوظبي وجهة المغامرات الاستثنائية التي حطمت العديد من الأرقام القياسية، والتي تضم أكبر غرفة طيران داخلية في العالم، وأعلى جدار تسلق داخلي في المنطقة، بجائزة وجهة المغامرات السياحية الرائدة في الشرق الأوسط 2022.

كما حصدت جزيرة ياس مجموعة من الجوائز المميزة في حفل توزيع جوائز مجلس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للترفيه والجذب السياحي مينالاك، حيث نالت كلايم أبوظبي جائزة أفضل منطقة ترفيهية للرياضة/ المغامرة وجائزة أفضل تصميم لمنشأة، إضافة إلى العديد من الجوائز والتكريمات من جهات عدة على مستوى العالم.