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رحمة رياض تحيي حفلاً في «القرية العالمية» بدبي

رحمة رياض تحيي حفلاً في «القرية العالمية» بدبي
28 ديسمبر 2022 15:04

أبوظبي (الاتحاد)
تستضيف القرية العالمية حفلاً فنياً مميزاً للفنانة رحمة رياض في11 يناير على خشبة المسرح الرئيس. وتحظى رحمة بشعبية واسعة لدى الجمهور في العالم العربي، وقد قدمت العديد من الأعمال الفنية المميزة مثل «وعد مني»، «الكوكب»، «ماكو مني» و«أصعد للقمر». وتألقت الفنانة مؤخراً في الأغنية الرسمية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، Light The Sky، والتي شهدت مشاركة كوكبة من أشهر الفنانات العرب.
وتُعتبر رحمة رياض رابع فنانة تشارك في الحفلات التي تقيمها القرية العالمية، وذلك بعد حفلات كل من مريام فارس ونانسي عجرم ونجمة بوليوود نيها كاكار.

 

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