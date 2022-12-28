«موشنجييت دبي» تستقبل 2023.. بالمرح

أبوظبي (الاتحاد)

يستضيف «موشينجيت دبي»، أكبر متنزه مستوحى من هوليوود في المنطقة، مع أكثر من 29 لعبة ركوب رائعة ووجهات ترفيهية مميزة، حفلات ليلة رأس السنة الجديدة بطابع عالم السيرك الممتع المخصص للأطفال.

تقام هذه الفعاليات على مدار 3 أيام، من الخميس 29 ديسمبر وحتى السبت 31 ديسمبر، ويمكن للصغار والكبار الاستمتاع بالعروض الترفيهية المبهرة في «منطقة دريم ووركس مدغشقر»، ولقاء شخصياتهم المفضلة مثل أليكس ذا لايون، والبطاريق، وكينغ جوليان، وشانتال دوبوا، وصولاً إلى العرض المسرحي الجديد كلياً «كينغ جوليانز هوليدي ستومب».

وسيكون بمقدور البراعم الصغار استعراض حركاتهم في «أفرو سيركس ديسكو» على خشبة مسرح «كينغ جوليان» إلى جانب فناني السيرك وهم يتأرجحون على أنغام الأغاني المفضلة من الفيلم الشهير «مدغشقر 3: يوروبس موست ونتيد». وسيضفي الموكب الموسيقي لشخصيات مدغشقر المفضلة والمهرجين، المزيد من أجواء المرح على الحفل، وذلك أثناء مرور الموكب في المنطقة ذات الطابع المميز. ويمكن للعائلات والأصدقاء الاستمتاع بالفعاليات الترفيهية الأخرى، بما فيها العروض الاحتفالية مثل «مفاجآت بابا نويل الرائعة» و«رقصات جنود الألعاب الخشبية»، بالإضافة إلى المسيرات والأسواق الاحتفالية المتاحة حتى 8 يناير المقبل.

ويزخر دبي باركس آند ريزورتس، أكبر متنزه ترفيهي متكامل في الشرق الأوسط، بالعديد من الأنشطة الرائعة هذا الموسم، بما فيها عروض الفرق الغنائية والموسيقية، مع فرصة التقاط أجمل الصور مع مواكب المرح في «ريفرلاند دبي».

وستضيئ الألعاب النارية المبهرة سماء «دبي باركس آند ريزورتس» مرتين، الساعة 7:00 والساعة 9:00 مساء يوم السبت 31 ديسمبر.