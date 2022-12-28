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"واتسآب" يوقف العمل في ملايين الهواتف

شعار "واتساب"
28 ديسمبر 2022 13:51

أعلنت شركة "واتسآب" توقف تطبيقها عن العمل لدى الملايين من مستخدمي الهواتف الذكية في غضون أيام قليلة.

وستتوقف خدمة الرسائل الشهيرة عن دعم 49 طرازا مختلفا من الهواتف الذكية اعتبارا من الأسبوع المقبل.

ونظرا لإطلاقه إصدارات جديدة ومحدثة من الهواتف الذكية كل عام، فإن الأجهزة القديمة لن تدعم تطبيق "واتسآب" بعد الآن، وفقا لرؤساء الشركة المملوكة لـ"ميتا".

وقال متحدث باسم "واتسآب": "لمواكبة أحدث التطورات في التكنولوجيا، نتوقف بشكل روتيني عن دعم أنظمة التشغيل الأقدم لتوجيه مواردنا لدعم أحدث الأنظمة. وإذا توقفنا عن دعم نظام التشغيل الخاص بك، فسيتم إخطارك وتذكيرك عدة مرات لترقية جهازك لمواصلة استخدام واتسآب".

ومن المنتظر أن يتوقف التطبيق، الذي يملك أكثر من مليوني مستخدم، عن العمل في الطرازات القديمة من هواتف عدد من العلامات التجارية الشهيرة، بما في ذلك "آبل" و"سامسونغ" و"هواوي"، بداية من 31 ديسمبر.

ولن يكون "واتسآب" متاحا في 49 هاتف ذكي، حيث لاحظ المطورون أن هذه الأجهزة قد لا تتيح أحدث تحديثات الأمان اللازمة لتشغيل الخدمة.

ومع ذلك، هذا لا يعني أن "واتسآب" سيتوقف عن العمل تماما على الأجهزة القديمة، بل لن يقوم المطورون بإصدار تحديثات منتظمة بعد الآن. وهذا يعني أن الأخطاء أو المشكلات الأخرى، التي تظهر على هذه الأجهزة، لن يتم إصلاحها بعد الآن.


وقال مسؤولو "واتسآب" في بيان: "الأجهزة والبرامج تتغير كثيرا، لذلك نقوم بانتظام بمراجعة أنظمة التشغيل التي ندعمها ونقوم بإجراء التحديثات. وقد لا تحتوي هذه الأجهزة أيضا على آخر تحديثات الأمان، أو قد تفتقر إلى الوظائف المطلوبة لتشغيل واتسآب. ولاختيار ما نتوقف عن دعمه، نقوم كل عام، مثل شركات التكنولوجيا الأخرى، بالنظر في الأجهزة والبرامج الأقدم والتي لا يزال يستخدمها أقل عدد من الأشخاص".

وقد يتمكن المستخدمون من تحديث نظام التشغيل على هواتفهم القديمة والاستمرار في استخدام "واتسآب" كالمعتاد، ولكن بالنسبة للأجهزة القديمة جدا، بحيث لا يمكن تحديثها إلى أنظمة تشغيل جديدة، سيحتاجون إلى شراء هاتف جديد.

وتوصي شركة "واتسآب" بأن يكون لدى مستخدمي "آبل" نظام iOS 9 وما فوق، بينما يتطلب أندرويد تثبيت الإصدار 4.3 والإصدارات الأحدث، للاستمرار في تلقي الدعم.

وبعد 31 ديسمبر، لن تعمل أي هواتف بها برامج أقدم من تلك الهواتف بشكل موثوق.

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المصدر: وكالات
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