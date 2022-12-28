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ساحة تايمز سكوير تتزين لحفل رأس السنة

عمال يقومون بتركيب المثلثات الكريستالية المتلألئة الجديدة في نيويورك
28 ديسمبر 2022 10:36

تم تركيب ما يقرب من 200 بلورة جديدة من بلورات ووترفورد على كرة ليلة رأس السنة الجديدة في ساحة تايمز سكوير في نيويورك استعدادا لاحتفال يوم السبت لاستقبال عام 2023.

ومنذ عام 1999، يقوم حرفيون أيرلنديون في ووترفورد بتصميم وتصنيع بدائل للألواح البلورية البالغ عددها 2688 التي تشكل الكرة. وكل عام، يتم اختيار موضوع جديد للكرة.

وقال توم برينان، المصمم الرئيسي في ووترفورد، في ساحة تايمز سكوير، إن موضوع هذا العام هو "هبة الحب"، لذلك يشمل التصميم قلوبا متشابكة.

وأضاف "نحن بحاجة إلى هذا بعد الجائحة. لقد مررنا جميعا بعامين مروعين. لقد خرجنا من الجانب الآخر وخرجنا بشكل أفضل. نحن نحيط أنفسنا بالحب. لدينا كل شيء".

وهذا العام، ولأول مرة منذ ما قبل الجائحة، لن تكون هناك قيود مرتبطة بمكافحة كوفيد-19 على الزائرين المستعدين لتحمل البرد والحشود في ساحة تايمز سكوير في وسط مانهاتن للعد التنازلي للعام الجديد ورؤية الكرة وهي تهبط عند دقات الساعة في منتصف الليل.

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المصدر: آ ف ب
ساحة تايمز سكوير
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