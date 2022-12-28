أول مركبة مدارية لكوريا الجنوبية تدخل مدار القمر

أعلن معهد الطيران والفضاء الكوري الجنوبي اليوم الأربعاء أن أول مركبة مدارية قمرية للدولة دخلت مدار القمر بنجاح للقيام بالمهمة المخطط لها وذلك قبل يومين من الموعد المتوقع.
ووفقاً للمعهد، دخلت المركبة "دانوري" مدار القمر أخيراً، وتدور حاليا حول القمر ، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء.
تم تحقيق ذلك بعد ثلاث جولات من مناورات الإدراج في المدار القمري منذ المرة الأولى التي أجريت في 17 ديسمبر.
ومن المقرر أن تقوم المركبة الفضائية بقياس التضاريس والقوة المغناطيسية وأشعة جاما وغيرها من سمات سطح القمر باستخدام ست أدوات على متنها خلال مهمتها التي تستغرق عامًا والتي تبدأ في يناير.كما سيحدد المسبار مواقع الهبوط المحتملة للبعثات القمرية المستقبلية.