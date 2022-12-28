الخميس 29 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

يوتيوب يختبر ميزة مدهشة

منصة "يوتيوب"
28 ديسمبر 2022 08:37

أعلن القائمون على منصة "يوتيوب" عن بدء اختبار ميزة عملية في التطبيق المخصص للمنصة على الهواتف والأجهزة الذكية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن المشتركين بخدمات YouTube Premium عبر تطبيق يوتيوب على الهواتف الذكية بات بإمكانهم تجربة ميزة Add to queue، والتي من خلالها يمكنهم إضافة مقاطع فيديو معينة إلى قوائم المشاهدات.

ومع هذه الميزة سيكون بإمكان المستخدم إضافة مقطع فيديو إلى قائمة تشغيل الفيديوهات الخاصة به، ليقوم "يوتيوب" بتغيل المقاطع الموجودة في القائمة بالتتالي، كما يمكنه حذف فيديوهات معينة من القائمة، أو حذف القائمة كلّها إذا أراد.

وبعد تفعيل الميزة يمكن للمستخدم النقر على قائمة "النقاط الثلاثة" التي تظهر جانب عنوان الفيديو، والضعط على خيار "Play last in queue"، أو إنشاء قائمة جديدة وإضافة الفيديو إليها.

وفي حال لم تظهر الميزة لمشتركي YouTube Premium تلقائيا، فيمكنهم تفعيلها عبر التوجه إلى صورة الملف الشخصي لهم في "يوتيوب" ومن ثم النقر على الصورة، لتظهر لهم قائمة "الإعدادات"، وبعدها النقر على خيار "Try New Features".

أخبار ذات صلة
"واتسآب" يوقف العمل في ملايين الهواتف
عند شحن الهاتف.. احذر هذا المكان في بيتك.!
المصدر: وكالات
يوتيوب
الهواتف الذكية
آخر الأخبار
حساب توفير المليونير الإماراتي من بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية
الاقتصادي
بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية يجري عملية السحب على الجائزة الكبرى البالغة مليوني درهم في شهر يناير المقبل
23 ديسمبر 2022
"وداعاً أيتها الأميرة" للنجمة العالمية تيا لي تحطّم الأرقام القياسية للبوب الصيني حول العالم
دنيا
"وداعاً أيتها الأميرة" للنجمة العالمية تيا لي تحطّم الأرقام القياسية للبوب الصيني حول العالم
23 ديسمبر 2022
«هالاند العشرين» يقود سيتي لاجتياز ليدز في مسقط رأسه
«هالاند العشرين» يقود سيتي لاجتياز ليدز في مسقط رأسه
اليوم 09:00
الذهب يتراجع مع ترقب بيانات اقتصادية
الاقتصادي
الذهب يرتفع وسط ترقب لأسعار الفائدة
اليوم 08:55
أحد المشاة دراجته على طول شارع نيويورك
عربي ودولي
الولايات المتحدة تخرج ببطء من عاصفة تاريخية
اليوم 08:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©