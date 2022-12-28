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"جوجل" تكشف عن أبرز عمليات البحث في 2022

"جوجل" تكشف عن أبرز عمليات البحث في 2022
28 ديسمبر 2022 07:54

أصدرت «جوجل» في ديسمبر الجاري قائمتها السنوية لأكثر الكلمات والمصطلحات بحثا وإثارة لاهتمام مستخدمي الإنترنت في أنحاء العالم عام 2022، ولاحظت أن اهتمام المستخدمين بموضوع «كوفيد-19»، انخفض رغم أنه حظي باهتمام كبير في العام الماضي.

وركّزت عمليات البحث بدلا من ذلك على التعافي الجسدي والعقلي، وكيفية التعامل مع مشكلات مثل القلق والاكتئاب، واضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، واضطراب الوسواس القهري.

وكانت «تمارين رفع الوزن» و«تمارين تحسين الصحة العقلية» من بين عمليات البحث الصحية الشائعة، وذلك بسبب أنها لا تحتاج إلى معدات باهظة الثمن.

كما تساءل مستخدمو «جوجل» عن «كيفية التعامل مع التوتر»، و«كيفية إيقاف نوبات الهلع»، و«كيفية علاج الاكتئاب»، وغيرها، وتم البحث أيضا عن ممارسات الصحة العقلية لصغار السن، مع البحث عن تمارين التنفس للأطفال.

ووفقاً للبيانات، استمر البحث عن موضوعات الصحة العقلية والجسدية عبر الإنترنت، وكانت عمليات البحث تتمحور حول الكتب والمدوّنات الصوتية التي تهدف إلى تحسين الصحة.

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