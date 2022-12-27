نافورة جوزفين شو.. كتلة جليد

نيويورك (أ ف ب)

في واقعة غير معتادة في الولايات المتحدة، أدى انخفاض درجات الحرارة بشكل قياسي خلال عطلة عيد الميلاد إلى تجمد نافورة جوزفين شو لويل التذكارية في براينت بارك في مانهاتن.. ومن جانبها بدأت طواقم الطوارئ تفقد خسائر العاصفة الثلجية التي حرمت ملايين الأميركيين من الاحتفال بعيد الميلاد، خاصة في مناطق غرب نيويورك المغطاة بالثلوج، ووصفت السلطات الوضع بأنه «حرب مع الطبيعة الأمّ» في مواجهة «عاصفة القرن»

وما زالت أجزاء من شمال شرق الولايات المتحدة تواجه سلسلة من العوامل الجوية المتطرفة بما يصاحبها من ثلوج ورياح وبرد قارس.