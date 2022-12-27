الأربعاء 28 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

«نجد المقصار».. رحلة إلى الماضي

«نجد المقصار» وجهة للترفيه والسياحة وممارسة رياضة «الهايكنج» (تصوير: صادق عبدالله)
28 ديسمبر 2022 01:22

فهد بوهندي (خورفكان)

لن يقتصر استكشافك لقرية «نجد المقصار» الأثرية في خورفكان على حاسة البصر، بل عليك أن تستجمع كافة حواسك ومشاعرك وخيالك الذي ينقلك عبر خطواتك بين ممرات القرية الجبلية إلى الماضي بسيرته العطرة، وتاريخه التليد، حيث تجسد قرية «نجد المقصار» التي أمر بترميمها وإعادة إحيائها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في 15 أكتوبر 2020، لتكون شاهداً على حضارة البشرية في هذه الأرض الجبلية، وكيف استطاع أجدادنا أن يتعايشوا مع طبيعة المنطقة والتغلب على ظروفها القاسية.

جاء تطوير القرية وترميمها ضمن تنفيذ المبادرات في إمارة الشارقة، وتضمنت مشروعاً تطويرياً كبيراً لمنطقة «وادي شي» بهدف توفير فرصة ترفيهية للسياح وعشاق الطبيعة والتراث، وكان صاحب السمو حاكم الشارقة، قد أوضح عند افتتاح القرية، أن إعمار وترميم هذه المنطقة يأتي في ظل المحافظة على البيئة، وإعادة إحياء المناطق الأثرية والتاريخية وتجهيزها، لتكون وجهات تستقطب الزوار من المحليين والأجانب.

«وادي شي»
وتقع قرية «نجد المقصار» الأثرية في منطقة جبلية في مدينة خورفكان على الساحل الشرقي لإمارة الشارقة، ضمن نطاق منطقة «وادي شي»، وتضم القرية أعلى الجبل 13 منزلاً، ويبلغ عمرها 100 عام، وقد تم ترميم الحصن العلوي للقرية، الذي تم إنشاؤه قبل 300 عام، ويوفر إطلالة على الوادي التاريخي من ارتفاع 220 متراً، كما أن موقع القرية أعلى الجبل في منطقة وادي شي، يعكس مدى اهتمام أهل المنطقة بالزراعة، هذه المهنة التي توارثها أبناء المنطقة جيلاً بعد جيل، حيث تنعم المنطقة المحيطة بالقرية أسفل الجبل بالتربة الزراعية والمياه العذبة التي تعتبر امتداداً للبحيرة، ويتجمع بها أكبر كمية من الأمطار كل عام.

أخبار ذات صلة
«النسور».. التحليق تحت قيادة العنبري
أمطار غزيرة وبرد مع انتهاء الحالة الجوية اليوم

بناء قديم
ويلاحظ زوار قرية «نجد المقصار»، أن ارتفاعها أعلى الجبل يعطي سكانها القدرة على استكشاف كافة مناطق خورفكان، وصولاً إلى البحر، كما يمكن لزوارها أن يكتشفوا طريقة البناء القديمة في هذه المنطقة، من خلال زيارة القرية الجبلية، حيث تم استخدام الحجر المحلي والطين، ومنتجات النخيل والأخشاب، إضافة إلى الصخور التي تكتسي بها الممرات، والتي كانت تسهل على الأهالي قديماً الصعود لأعلى الجبل والوصول إلى مساكنهم.

ترفيه واسترخاء
ولو تحدثنا عن المزايا التي تجذب الزوار حالياً لقرية «نجد المقصار»، لوجدنا أنها تحتضن بالقرب منها عدداً من المواقع السياحية، حيث يستطيع السائح أن يستمتع بزيارة القرية الأثرية، مع الاسترخاء باستراحة «سد الرفيصة» التي تطل القرية عليها مباشرة، إضافة لتحول القرية إلى مقصد رئيس لممارسي رياضة «الهايكنج»، للمسير بين الجبال وسط الطبيعة الخلابة، وبذلك تحولت القرية إلى حاضنة رئيسة للفعاليات والبرامج التي تنظمها المؤسسات لأفرادها لممارسة «الهايكنج» بشكل جماعي، بهدف التعرف على أهم المناطق الأثرية في القرية وما حولها.

أرض خصبة
وتحدث بدر أبراهيم، صاحب مزرعة في منطقة «وادي شي»، قائلاً: تعتبر هذه المنطقة من أخصب المناطق الزراعية، والتي تنتج أجود أنواع الفاكهة والخضراوات المحلية، وتأتي خصوبة التربة من عذوبة المياه الجوفية الجبلية، وتجمع مناسيب المياه حول بحيرة السد، وبعد إعادة إحياء قرية «نجد المقصار» الأثرية، تحول هذا المكان إلى مقصد سياحي رائع، حيث يحرص زوار القرية الأثرية على جمع المعلومات التاريخية عن المنطقة، والاطلاع على الرقعة الزراعية التي تحيط بالمنطقة منذ القِدم.

وجهة سياحية فريدة
قال سلطان العبيدلي خبير الهايكنج والرياضة الجبلية: تعتبر قرية «نجد المقصار» وجهة جبلية فريدة ومميزة يقصدها رواد رياضة الهايكنج، خصوصاً بعد إنشاء ممرات جبلية تساعد على المسير، واعتماد خورفكان كمركز مهم لهذه الرياضة، ليتمكن الزائر من التنقل بين المواقع السياحية عبر الجبال، لاستكشاف أسرار هذه المنطقة ومناظرها الخلابة.

الهايكنج
خورفكان
الإمارات
السياحة
السياحة في الإمارات
آخر الأخبار
حساب توفير المليونير الإماراتي من بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية
الاقتصادي
بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية يجري عملية السحب على الجائزة الكبرى البالغة مليوني درهم في شهر يناير المقبل
23 ديسمبر 2022
"وداعاً أيتها الأميرة" للنجمة العالمية تيا لي تحطّم الأرقام القياسية للبوب الصيني حول العالم
دنيا
"وداعاً أيتها الأميرة" للنجمة العالمية تيا لي تحطّم الأرقام القياسية للبوب الصيني حول العالم
23 ديسمبر 2022
«جولف الإمارات».. إنجازات استثنائية وتألق دولي في 2022
الرياضي
«جولف الإمارات».. إنجازات استثنائية وتألق دولي في 2022
اليوم 17:13
رجل يمر أمام بورصة لندن
الاقتصادي
أسهم أوروبا ترتفع مع تقييم المستثمرين تخفيف القيود الصينية
اليوم 17:12
جانب من بورصة طوكيو
الاقتصادي
مؤشر بورصة طوكيو يتراجع مع هبوط أسهم شركات الرقائق
اليوم 17:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©