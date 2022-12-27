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الكشف عن ترشيحات جوائز النسخة الـ23 من «آيفا»

مانيش بول وريتيش ديشموخ وسلمان خان في حفل سابق (من المصدر)
28 ديسمبر 2022 01:22

أبوظبي (الاتحاد)

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يُعلن حفل جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي «آيفا»، الحدث الدولي لصناعة الأفلام الهندية، عن قائمة الترشيحات الـ12 للجوائز، التي تُوزع خلال الاحتفالية التي تقام بنسختها الـ23 في جزيرة ياس في أبوظبي، خلال أيام 9 و10 و11 فبراير المقبل.
تشتمل الفئات الـ12 للجائزة على أفضل صورة، وأفضل إخراج، وأفضل أداء لممثل وممثلة بدور رئيسي، وأفضل ممثل وممثلة مساعدة، إضافة إلى جائزة أفضل إخراج موسيقي، وأفضل قصة (أصلية)، وأفضل قصة (مُقتبسة)، وأفضل كلمات أغنية، وأفضل مغني ومغنية بلاي باك، وقد انطلق التصويت العالمي أمس لمشاركة الجميع.
وتتضمن قائمة الأفلام المرشحة عن فئة أفضل إخراج كلاً من «بهول بهولايا – الجزء الثاني»، و«براهماسترا – الجزء الأول: شيفا»، و«دارلينغز»، و«غانغباي كاثياوادي»، و«مونيكا او ماي دارلينغ»، و«روكتري: ذا نامبي ايفيكت». أما المرشحات لجائزة أفضل ممثلة بدور رئيس، فهنّ يامي غوتام (فيلم ايه ثيرسداي)، وتابو (بهول بهولايا جزء 2)، وأليا بهات (دارلينغز)، وغيرها.
أما المرشحون لجائزة أفضل ممثل بدور رئيسي، فهم كارتك آريان (بهول بهولايا جزء 2)، وأبهيشك ايه باتشا شان (داسفي)، وأجاي ديفجان (دريشيام جزء 2)، وراج كومار راو (مونيكا او ماي دارلينغ)، وغيرها، إضافة إلى قائمة للمرشحين لأفضل ممثلة بدور مساعد وأفضل ممثل بدور مساعد، وأفضل إخراج موسيقي، وأفضل صورة، وأفضل مغني ومغنية بلاي باك.

جوائز آيفا
السينما الهندية
بوليوود
أبوظبي
جزيرة ياس
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