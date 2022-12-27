حفل للمنهالي وديانا بمدينة ألعاب الهيلي بالعين

أبوظبي (الاتحاد)

يُحيي كل من المطرب الإماراتي عيضة المنهالي والنجمة اللبنانية ديانا حداد، حفلاً غنائياً يوم 30 ديسمبر الجاري، في مدينة ألعاب الهيلي بالعين، بتنظيم من دائرة الثقافة والسياحة -أبوظبي وبالتعاون مع (Spotlight Live).

يحظى عيضة المنهالي كمطرب وملحن وشاعر بشهرة واسعة في أنحاء المنطقة، اكتسبها مع صدور ألبومه الأول «مهما جرى»، بالإضافة إلى أغنيته الفردية «متصوع»، كما تعتبر ديانا حداد واحدة من أشهر المطربات العرب، وتحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة اكتسبتها من خلال أغانيها الرائعة، أهمها «أول مرة» و«إلى هنا» و«زي السكر».