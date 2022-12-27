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«نسائية دبي».. تكرّم متطوعات

«نسائية دبي».. تكرّم متطوعات
27 ديسمبر 2022 19:11

وسط أجواء مفعمة بالعمل التطوعي والاجتماعي البنّاء والمثمر دعماً وتعزيزاً لثقافة التطوع، اختتمت وحدة التطوع بجمعية النهضة النسائية بدبي فعالياتها لعام 2022 بحفل تكريم المساهمين والمتطوعين في خدمة العمل التطوعي، بحضور مدير مكتب رئيسة الجمعية ومشرف وحدة التطوع منى السويدي، ومدير جمعية النهضة النسائية فرع الخوانيج فاطمة العبدالله وعدد من موظفات الجمعية.
استهل الحفل بالسلام الوطني وآيات عطرة من القرآن الكريم، وتخللته كلمة معبرة من وحدة التطوع جسدت القيم السامية لمفهوم العمل التطوعي في خدمة الأسرة والمجتمع والوطن، وتناولت الكلمة التوجيهات السديدة لسمو الشيخة أمينة بنت حميد الطاير رئيسة الجمعية، ودعم مجلس إدارتها الموقر لتعزيز وتفعيل أدائها، كما تخلل حفل التكريم عرض فيلم وثائقي عكس إنجازات وحدة التطوع، والبصمات الراسخة للوحدة في ميادين العمل التطوعي.
كما تم تكريم نخبة من المتطوعين الفاعلين بجمعية النهضة وبعض الجهات التنظيمية بالجمعية التي ساهمت في تعزيز ثقافة العمل التطوعي، وسعت في استقطاب نخبة من المتطوعين للتسجيل بعضوية الجمعية، وكان التكريم هذا العام من نصيب جمعية النهضة النسائية فرع حتا ومركز النهضة للفنون لمنجزاتهما في هذا المجال.

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