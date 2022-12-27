الأربعاء 28 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

تفاصيل جديدة عن انتحار نجمة "بوليوود" تونيشا

تفاصيل جديدة عن انتحار نجمة "بوليوود" تونيشا
27 ديسمبر 2022 14:53

في ليلة أعياد الميلاد "الكريسماس"، هز خبر غير متوقع الهند بإعلان انتحار ممثلة صاعدة ذات نجومية كبيرة من داخل موقع تصوير عمل جديد.

تونيشا شارما كانت تبلغ من العمر 20 عاما، عندما قررت الانتحار، السبت، في موقع تصوير مسلسل "علي بابا" المرتقب في الهند.

وتعتبر شارما من الممثلات الصاعدات في سماء "بوليوود"، ومثلت وفاتها صدمة كبيرة لجمهورها العريض في الهند، خاصة وأنها بدأت هذا العام تخطو خطوات حقيقية نحو النجومية، وأنها لا زالت لم تتجاوز الـ20 عاما من العمر.

تفاصيل اللحظات الأخيرة

ذهبت تونيشا إلى الحمام أثناء استراحة شرب الشاي، خلال تصوير "علي بابا". عندما لم تعد بعد فترة طويلة، ذهب العاملين في موقع العمل بالبحث عنها ليجدوها متوفية شنقا في الحمام. تم نقلها إلى المستشفى حيث أُعلن عن وفاتها.

متهم

أخبار ذات صلة
الهند تفتح تحقيقاً لكشف ملابسات وفاة سياسي روسي
زيلينسكي ينشد مساعدة الهند في تنفيذ «صيغة السلام»

قدمت والدة تونيشا شارما، فانيتا شارما، شكوى الأحد ضد شيزان خان، زميلها الممثل في مسلسل "علي بابا". وقالت فانيتا في بيان إعلامي إن شيزان "خدع" ابنتها وأوهمها بالزواج.

بعد الشكوى، ألقي القبض على شيزان بتهمة التحريض على الانتحار وأرسل إلى حجز الشرطة لمدة 4 أيام من قبل محكمة هندية الأحد.

الغداء الأخير بين تونيشا وشيزان

أكدت تقارير في الهند، إن تونيشا شارما تناولت الغداء مع شيزان خان، في موقع التصوير، مباشرة قبل الانتحار بحسب سكاي نيوز العربية.

وكشف تقرير الشرطة أن الثنائي كان على علاقة وانفصلا قبل 15 يوما من وفاة تونيشا. وبحسب ما ورد تعرضت الممثلة البالغة من العمر 20 عاما للتوتر والإحباط بعد الانفصال، مما دفعها لاتخاذ خطوة الانتحار، كما قال العديد من المقربين منهم.

وقال شيزان خان لشرطة مدينة "ماهاراشترا" إنه أنهى علاقته مع تونيشا شارما بسبب خلافات، إضافة إلى فارق العمر بينهما، حيث يكبرها الممثل الشهير 8 أعوام.

المصدر: وكالات
الهند
انتحار
آخر الأخبار
حساب توفير المليونير الإماراتي من بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية
الاقتصادي
بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية يجري عملية السحب على الجائزة الكبرى البالغة مليوني درهم في شهر يناير المقبل
23 ديسمبر 2022
"وداعاً أيتها الأميرة" للنجمة العالمية تيا لي تحطّم الأرقام القياسية للبوب الصيني حول العالم
دنيا
"وداعاً أيتها الأميرة" للنجمة العالمية تيا لي تحطّم الأرقام القياسية للبوب الصيني حول العالم
23 ديسمبر 2022
«جولف الإمارات».. إنجازات استثنائية وتألق دولي في 2022
الرياضي
«جولف الإمارات».. إنجازات استثنائية وتألق دولي في 2022
اليوم 17:13
رجل يمر أمام بورصة لندن
الاقتصادي
أسهم أوروبا ترتفع مع تقييم المستثمرين تخفيف القيود الصينية
اليوم 17:12
جانب من بورصة طوكيو
الاقتصادي
مؤشر بورصة طوكيو يتراجع مع هبوط أسهم شركات الرقائق
اليوم 17:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©