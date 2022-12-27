جيمس ويب.. إنجازات مذهلة تبعث آمالا في كشف ألغاز الكون
جيمس ويب.. إنجازات مذهلة تبعث آمالا في كشف ألغاز الكون
27 ديسمبر 2022 15:00
طبع التلسكوب جيمس ويب، منذ إطلاقه في الصيف الفائت لاستكشاف بدايات الكون والغلاف الجوي للكواكب البعيدة، سنة 2022 بصور استثنائية تبعث آمالا باكتشافات كبرى في السنوات المقبلة.
منذ وضعه على بعد مليون ونصف مليون كيلومتر من الأرض، يثير خليفة التلسكوب الفضائي هابل الذي لا يزال أيضاً في الخدمة، ذهول علماء الفلك مع صور تتمتع بدقة غير مسبوقة.
كما أن دقة إطلاقه تتيح له الاستمرار في العمل لفترة لا تقل عن عشرين عاما، بعدما كان أمد الحياة المتوقع المضمون يبلغ عشر سنوات.
وقال رئيس مهمة "سبايس تلسكوب ساينس إنستيتيوت" ماسيمو ستيافيلي المشرف على عمل المرصد، إن تلسكوب جيمس ويب "يبلي بلاء أفضل من المتوقع من كل النواحي". وأضاف "الأدوات أكثر فعالية، وطريقة الرؤية أكثر دقة واستقراراً". كما أن عامة الناس تستفيد من ميزات هذا الابتكار، بفضل الألوان التي تطبع صور التلسكوب غير المرئية عادة بالعين المجردة.
وخلافا لتلسكوب "هابل" الذي يراقب الكون بصورة رئيسية ضمن نطاق الطيف المرئي (الذي يمكن لعين الإنسان أن ترصده)، فإن تلسكوب جيمس ويب قادر على "الرؤية" في الأشعة ما دون الحمراء، وهو إشعاع تصدره طبيعيا كل الأجسام، من الأجرام السماوية إلى الأزهار. وعند الموجة الطولية هذه، يمكن لتلسكوب جيمس ويب أن يرصد أضعف الومضات في الفضاء السحيق (وبالتالي القديم)، واختراق حاجز الغبار الذي يحجب النجوم في كوكبة نجمية أو تحليل الغلاف الجوي للكواكب الخارجية بفضل أجهزة القياس الطيفي التي زُوّد بها.
وتوج إرسال التلسكوب جيمس ويب على متن صاروخ من نوع "أريان 5" نهاية عام 2021، رحلة طويلة أطلقتها وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) قبل أكثر من ثلاثة عقود. وبعد انتكاسات عدة، نجحت عملية إطلاق التلسكوب البالغ وزنه 6,2 أطنان والذي كلّف تطويره عشرة مليارات دولار واستلزم تضافر جهود 10 آلاف شخص، رغم تعقيداتها غير المسبوقة.
وعند الطريق نحو موقعه النهائي، نشر "جيمس ويب" درعا واقية من الشمس بطول ملعب كرة مضرب، ثم نشر مرآته الرئيسية الممتدة على قطر 6,5 أمتار.
وفور تثبيت الضوابط الخاصة بها، بدقة تناهز الجزء من المليون من المتر، بدأت بتلات المرآة الـ18 في جمع الضوء من الكواكب.
وفي 12 يوليو 2022، قدّم التلسكوب خمس صور تجسد مدى قدراته، وتظهر كوكبة من آلاف المجرات التي يعود بعضها إلى ما بعد الانفجار العظيم بفترة وجيزة، قبل 13,8 مليار سنة، إضافة إلى موقع لتكوّن النجوم في سديم القاعدة. وأخيراً، بيّنت صور "جيمس ويب" كوكب المشتري مع تفاصيل دقيقة ستساعد على فهم التكوين الداخلي لهذا العملاق الغازي.