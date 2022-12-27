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نصيحة بسيطة ومفيدة للمصابين بالإنفلونزا
موضوعية
27 ديسمبر 2022 08:42
تشمل أعراض الإنفلونزا الشعور بالتعب والسعال والاحتقان في الحلق، ويمكن إجراء فحص طبي لأجل التأكد من الإصابة بالعدوى.
ويحذر الخبراء المصابين من مواصلة حياتهم بشكل عادي، لأن الأسلم صحيا هو أن يأخذ الشخص المصاب قسطا من الراحة، حتى يتعافى ويحمي غيره من العدوى.
ويمكن للمصاب بالإنفلونزا أن يخرج من بيته، في حال انخفضت حرارة جسمه من تلقاء نفسها ولم يضطر إلى أخذ دواء حتى تعود إلى مستوى طبيعي
وينبغي على الشخص المصاب ألا يذهب إلى مكان العمل أو إلى محلات التسوق والترفيه، كما يوصي الخبراء بتفادي السفر وحضور المناسبات الاجتماعية.
وبحسب المراكز الأميركية لمراقبة الأمراض والوقاية منها المعروفة اختصارا بـ"CDC"، فإن الشخص الذي تتأكد إصابته بالإنفلونزا عليه ألا يختلط بالآخرين، حتى لا ينقل إليهم العدوى.
وفي حال اضطر الشخص المصاب إلى الخروج، كأن يقصد المستشفى مثلا، فعليه أن يتبع بعض إجراءات الوقاية، لأن هذه الأخيرة لا تقتصر على الأوبئة مثل "كوفيد 19".
وينصح الخبراء الشخص المصاب بالإنفلونزا بارتداء الكمامة الواقية، وفي حال عطس أو سعل، فمن الأفضل أن يقوم بذلك وهو يضع منديلا، كما أنه على المريض أن يغسل يديه باستمرار نظرا لما يعلق بهما من فيروسات.
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المصدر: وكالات
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