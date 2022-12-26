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الإسبان يواجهون أزمة الطاقة  بالألواح الشمسية

الإسبان يواجهون أزمة الطاقة  بالألواح الشمسية
27 ديسمبر 2022 01:35

بوزويلو دي ألاركون (أ ف ب) 

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مع الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات، يلجأ الإسبان بصورة متزايدة إلى تركيب الألواح الشمسية فوق منازلهم، ما يشكل فرصة لإسبانيا لتقليص تأخرها في هذا القطاع. وتقول الموظفة في قطاع الطيران بالوما أوتريرا وهي تشير إلى 13 لوحاً شمسياً قامت بتركيبها فوق سطح منزلها في بوزويلو دي ألاركون، إنّ المنطقة تشهد طقساً مشمساً خلال أيام السنة كلّها تقريباً، وينبغي الاستفادة من أشعة الشمس.
وأوضحت فنية شركة «إنغل سولر» التي تولّت تركيب الألواح، أنّها تضمن من 50 إلى 80% من الطاقة التي تحتاجها العائلة. يذكر أن إيرادات الشركة ارتفعت خلال عامين خمس مرات.

الطاقة
الألواح الشمسية
إسبانيا
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