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شرق الولايات المتحدة يرتعد

شرق الولايات المتحدة يرتعد
27 ديسمبر 2022 01:35

نيويورك (أ ف ب) 

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صور.. عاصفة "القرن" الثلجية في الولايات المتحدة تخلف 50 قتيلاً

أدت العواصف الثلجية القاسية التي تضرب مناطق شرق الولايات المتحدة إلى تعريض حياة ملايين الأميركيين للخطر يوم عيد الميلاد مع التدني الكبير في درجات الحرارة وتراكم الثلوج وانقطاع الكهرباء. 
وعاش سكان بوفالو غرب نيويورك أزمة متفاقمة بعدما جعلتها عاصفة ثلجية محاصرة، وحالت من دون تمكن أجهزة الطوارئ من الوصول إلى المناطق شديدة التضرر. وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوشول إن الأمر أشبه بالذهاب إلى منطقة حرب، المشهد هناك صادم، ارتفاع الثلوج ثمانية أقدام، ما جعل درجات الحرارة الباردة مهددة للحياة.

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