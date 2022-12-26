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«حديقة أم الإمارات» تستضيف «النسيج الحضري»

«حديقة أم الإمارات» تستضيف «النسيج الحضري»
27 ديسمبر 2022 01:35

أبوظبي (الاتحاد)

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تستضيف «حديقة أم الإمارات»، الوجهة الخضراء المميزة في أبوظبي، العمل الفني الرائع «النسيج الحضري»، الحائز جائزة كريستو وجين كلود المرموقة لعام 2022، وذلك بالتعاون مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون.  ومن المقرر أن يتم عرض هذا العمل الفني الذي يتكون من أربع منحوتات تشبه قطع الخيوط المتشابكة، في بيت الظل على المنطقة العشبية في الحديقة، ليستمتع الزوار بتفاصيله الفنية حتى 2 يناير 2023. قام بوضع مفهوم هذه القطعة الفنية وتصميمها ثلاثة من طلبة جامعة نيويورك أبوظبي وهم: روضة المزروعي، وجيرالد جيسون كروز، وجينيفر تساي، وتتميز أشكال القطعة بتشابكها وتداخلها مع الأرض، في تجسيد لطبيعة أبوظبي المترابطة كمدينة.
وتدعو «حديقة أم الإمارات» زوارها وعشاق الفن للاستمتاع بهذا النصب الفني في الهواء الطلق، إلى جانب جدول فعاليات الحديقة الحافل بالأنشطة الرائعة، بما في ذلك «سوق الحديقة»، الذي يجمع أفراد المجتمع كافة معاً لقضاء يوم عائلي مميز، والاستمتاع بتناول أشهى المأكولات المحلية والتسوق والترفيه أو تجربة «باونس» المتنقلة لعشاق القفز، مع متابعة أجمل الأفلام بصحبة الأهل والأصدقاء في «سينما الحديقة»، وتجربة إطعام الحيوانات، وركوب المهر أو الجمل في «حظيرة الحيوانات».

حديقة أم الإمارات
أبوظبي
مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون
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