«بيت الحكمة» يبهر الصغار بـ «الحدائق السحرية»

الشارقة (الاتحاد)

انطلقت فعالية «الحدائق السحرية» التي ينظمها «بيت الحكمة» في الشارقة لزواره الصغار، أمس الأول، وتستمر حتى 1 يناير المقبل، حيث يصحبهم خلالها في عوالم مدهشة من المغامرات والعروض الحيّة والأنشطة الترفيهية والورش الفنية، المستلهمة جميعها من رواية «ساحر أوز العجيب» للمؤلف الشهير ليمان فرانك بوم والرسام وليام دنسلو.

تستهدف الفعالية الأطفال من عمر 5 إلى 12 عاماً بغرض إتاحة المجال لهم لاستكشاف أبرز ملامح الأدب الروائي، ومدى تأثيره في تعزيز الحوار بين مختلف الثقافات، إذْ تستوحي جميع أنشطتها من هذه الرواية التي حققت أعلى مبيعات خلال القرن العشرين، وأصبحت مصدر إلهام للأجيال على مدار مائة عام.

وتوفر الفعالية التي تقام في الحديقة الجنوبية لـ «بيت الحكمة»، منصات ترفيهية وتفاعلية يمكن للأطفال من خلالها المشاركة في أنشطة وعروض متنوعة، لتبدأ رحلتهم عبر محطات عدة تجسّد تسلسل أحداث الرواية.

في هذا المكان، يعايش الأطفال الحياة نفسها التي عاشتها دوروثي، الشخصية المحورية في الرواية، من خلال دخول منزلها وفتح نوافذه، ليشعروا بأنهم يطيرون وسط إعصار هائل من السيارات والماشية والمنازل الصغيرة من خلفهم، كما يمكنهم اقتناء بعض الأشياء التي يرونها في الرواية مثل الأحذية السحرية وشخصيات الرواية والقرطاسية.

وقد صُممت منصة العروض على نحو يشبه «قلعة الزمرّد» المستوحاة من الرواية، وفيها يمكن للأطفال حضور عروض الدمى المتحركة والفقاعات والعروض الموسيقية والسيرك، بالإضافة إلى عروض الليزر، والمسرحيّات الصامتة، والعروض الكوميدية وعروض الأفلام.

أما «المتاهة المهجورة»، فتبدأ عند «بوابة أوز»، وفيها يستمع الأطفال بالمؤثرات الصوتية والمصابيح المضيئة في الأرضيات والسقف المغطى بفروع وأوراق أشجار الكرم وجذوع الأشجار، علاوة على السناجب والقرود المعلقة في أعلاها، وتتضمن المتاهة خمسة أقسام تتيح للأطفال الانخراط في أنشطة متنوعة مثل رسم الأقنعة الأفريقية، وكاريكاتير المانغا اليابانية، وصنع الشوكولاتة السويسرية، وصناعة العطور في الإمارات، وضفائر الشعر الهندية وصناعة الأساور، ويمكن للأطفال الاستمتاع بمشاهدة شخصيات من الرواية وهي تتجول في أركان المكان، وتحكي لهم قصصاً بأسلوب شائق ومحبوب.