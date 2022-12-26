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«مهرجان أم الإمارات» المتعة تتواصل

متعة الصغار والكبار تتواصل بالمهرجان (تصوير: مصطفى رضا)
27 ديسمبر 2022 01:35

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

ضمن أجواء مبهجة، تتواصل فعاليات «مهرجان أم الإمارات» على كورنيش أبوظبي، حتى أول العام الجديد 2023، بعد تمديد فترة إقامته بعد الإقبال الكبير من الجماهير، ونزولاً على رغبتهم لقضاء أجمل الأوقات في إجازة الشتاء المدرسية، والاستمتاع بجدول مزدحم بالأنشطة الممتعة والمشوقة، لاسيما أن هذا الحدث بات علامة فارقة في عالم المهرجانات الترفيهية، مستقطباً الزوار من مختلف إمارات الدولة والمنطقة. 
يحتوي «مهرجان أم الإمارات»، الحدث الترفيهي السنوي الأبرز بالمنطقة، والذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، على عدد كبير من الأنشطة الترفيهية والعائلية والعروض المباشرة والتجارب الفنية الغامرة والمأكولات العالمية ومتاجر التجزئة المقامة في جميع جنباته، حيث يتيح للزوار الاستمتاع بأروع العروض، وتوثيق ذكريات لا تنسى. 

ترفيه عائلي
ويستقبل الحدث الترفيهي الأكثر تميزاً وتنوعاً في المنطقة زواره من جديد، عقب النجاح الاستثنائي الذي حققه على مدار 10 أيام في الفترة من 9 إلى 18 ديسمبر 2022، من خلال باقة رائعة من الحفلات الموسيقية، والعروض الفنية الحية، وتجارب التسوق والطهي العالمية، والأنشطة العائلية الممتعة، حيث يجمع العائلة والأصدقاء في مكان واحد ليرسخ مفهوم الترفيه العائلي. 

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ألعاب ذكية
إلى ذلك، قالت سمية الوكيلي التي تقضي إجازة الشتاء في أبوظبي قادمة من عجمان، إن المهرجان الذي يضم أنشطة مبهجة تناسب الأطفال والمراهقين، يُعد فرصة سانحة لجميع أفراد الأسرة للاستمتاع بباقة غير محدودة من الأنشطة، ضمن فضاء يوفر الكثير من المنصات للتسوق وتذوق الأطباق الشهية المحلية والعالمية، إلى جانب الاستمتاع بباقة واسعة من الألعاب الذكية التي تناسب فئة اليافعين، ناهيك عن الألعاب التفاعلية الموجودة في فضاء المهرجان.

ألعاب نارية
وسيكون زوار «مهرجان أم الإمارات» على موعد مع مزيد من الفعاليات والعروض الترفيهية والفنية الجديدة وفنون الطهي المبتكرة، التي ستجمع العائلات والأصدقاء للاحتفال بموسم الأعياد واستقبال العام الجديد في أجواء من المرح والبهجة، علاوة على ذلك، يوفر المهرجان موقعاً مثالياً لمشاهدة استعراضات الألعاب النارية في ليلة رأس السنة على كورنيش أبوظبي، وفي هذا الإطار أشارت شيخة العامري إلى أنها سعيدة بتمديد فترة المهرجان، ليتسنى لها الاستمتاع بأجوائه الخاصة بمناسبة السنة الجديدة إلى جانب صديقاتها.

إبراز المواهب
ويستمتع جمهور المهرجان بعدد غير محدود من الفعاليات الترفيهية، وباقة من الأنشطة تتيح لهم الفرصة لإبراز مواهبهم، ضمن مناطقة المختلفة، حيث عبّر عدد من الزوار والمشاركين عن فخرهم واعتزازهم بهذا الحدث الضخم الذي جمعهم على الحب وقيم التسامح والتعايش وجعلهم جزءاً من الحدث، وإلى جانب ما يزخر به المهرجان من فعاليات وأنشطة ترفيهية يتضمن منطقة خاصة بـ«الأسر المنتجة» التابعة للاتحاد النسائي العام، حيث يشكل إطلالة تربط بين الماضي والحاضر والمستقبل، من عادات وقيم ومُثل عليا، لاستكشاف إرث الأجداد الذي يستند عليه الحاضر والمستقبل. 

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