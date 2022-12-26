في مهرجان الشيخ زايد.. مسيرة الحضارات تتغنى بموروث شعوب العالم

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

يجمع مهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة، الفنون الشعبية العالمية في «مسيرة الحضارات»، التي تمزج بين الفلكلور والأهازيج التراثية والموروثات القديمة التي تتمثل في الأداء الشعبي الرصين لهذه الفنون، فكل جناح في المهرجان يضم العديد من الفرق الموسيقية والشعبية العربية والعالمية الذين يجتمعون يومياً في «مسيرة الحضارات»، لاستعراض فنون وثقافات العالم من خلال مشاركة عشرات الفرق، بما يؤكد أهمية المهرجان كونه ملتقى الحضارات على أرض الإمارات.

تجذب «مسيرة الحضارات» زوار مهرجان الشيخ زايد من مختلف الجنسيات والأعمار، وتتميز الفرق المشاركة التي تجوب ساحات المهرجان وترسم لوحة إبداعية في حب الفنون الشعبية، بارتداء الأزياء الفلكلورية لكل دولة، وتعزف كل منها بطرق فنية مختلفة وبآلات موسيقية متعددة، تعبر عن حضارات هذه الشعوب، تعبيراً عن أهمية الفن الشعبي في إظهار ثقافة الشعوب والتعبير عن مظهرها الحضاري.

مسيرة متناغمة

يؤدي «مسيرة الحضارات» مجموعة من الفنانين والموسيقيين والاستعراضيين من مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم، مثل اليمن وعمان وأوزبكستان والسعودية ومصر وسوريا وأفريقيا والهند والمغرب والفلبين، ليأخذوا الزوار في رحلة يومية تبدأ في الثامنة مساء تقريباً إلى موروث شعوب العالم، حيث يسيرون بين ساحات وميادين المهرجان، في مسيرة متناغمة، تجمع المبدعين تحت منصة واحدة، ليقدموا معاً استعراضات موسيقية غنائية، تعبر عن هوية المهرجان، الذي يجمع الحضارات والثقافات على أرض التسامح.

ملتقى الحضارات

وتشارك فرق «موسيقى شرطة أبوظبي» في «مسيرة الحضارات» لتقدم أهازيج وأغاني وطنية، ومعزوفات تراثية تعكس الموروث الشعبي والثقافي الأصيل لدولة الإمارات، وعن مشاركة الفنون العسكرية في المسيرة، قال المقدم راشد خصيف عبيد الوحشي، رئيس قسم موسيقى شرطة أبوظبي: نتشرف بأن نشارك في هذه المسيرة الإبداعية التي تجمع حضارات العالم في الإمارات، لإقامة فقرات فنية وطنية واستعراضية تراثية بشكل يومي ضمن فعاليات المهرجان المتنوعة، ونفخر بأن نشارك كل عام في هذا الحدث الثقافي التراثي الأبرز في أبوظبي والمنطقة، فهو حقاً ملتقى الحضارات والثقافات.

وجبة تراثية فنية

وعن مشاركة فرقة «حضرموت» للفنون اليمنية في «مسيرة الحضارات» قال أحمد البريكي مدير الفرقة: أن تجتمع كل هذه الفنون في مهرجان واحد يحتفي بثقافات العالم المختلفة، ضمن كرنفال فني يعمق أثر التراث، لا يحدث إلا في مهرجان الشيخ زايد، فـ«مسيرة الحضارات» التي نشارك بها بشكل يومي تقدم إبداعات من أنحاء العالم تزين ساحات المهرجان بشكل مبهر.

وتابع البريكي: منذ انطلاق فعاليات مهرجان الشيخ زايد وهو يقدم للأعداد الغفيرة من زواره وجبة تراثية فنية عالمية في ضيافة إماراتية أصيلة، نالت اهتمام عشاق هذه النوعية من الفنون الشعبية والعالمية التي عبّرت عن حياة الآباء والأجداد في الماضي، إلى جانب المسيرة التي جذبت جماهير غفيرة من الزوار من مختلف أنحاء الوطن العربي، التي اتخذت من كل بلد فرقة خاصة بها تمثل جناحها في مسيرة أشبه بكرنفال فني مليء بأنواع مختلفة من الموسيقى والأهازيج الشعبية، واستعراضات الفرق الأجنبية التي تقدم صوراً من موروثها الشعبي.

فلكلور مصري

من جهته، عبر محمدي فتحي، رئيس فرقة «الأهرام المصرية للفنون الشعبية»، عن سعادته للمشاركة كل عام بفرقته في مهرجان الشيخ زايد، لتقديم فقرات فنية وفلكلور مصري على مسرح الجناح المصري، أو مشاركة أعضاء الفرقة المتميزة في «مسيرة الحضارات» والتي تجمع الاستعراضيين والعازفين على أنغام آلة المزمار البلدي، ليشاركوا مع الفرق الأخرى في مسيرة حب الإمارات، وكرنفال فني يجمع فنون شعوب العالم في منطقة الوثبة، حيث الالتقاء مع الآخر وتبادل الثقافات، واكتساب المعرفة حول فنون الدول الأخرى.

رسالة تسامح

أوضح المقدم راشد خصيف عبيد الوحشي، رئيس قسم موسيقى شرطة أبوظبي، أن المهرجان استطاع توصيل رسائل التسامح والتواصل بين شعوب العالم على أرض الإمارات، من خلال فعالياته الفنية والثقافية، و«مسيرة الحضارات»، التي تعزز تحقيق التواصل بين شعوب عبر التراث والفنون، ما جعل المهرجان واحداً من أكبر الفعاليات التراثية في المنطقة والعالم.