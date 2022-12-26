كارول وعمرو.. يتألقان في دبي

دبي (الاتحاد)

أحيا الفنانان كارول سماحة وعمرو مصطفى حفلاً غنائياً بفندق أتلانتس النخلة في دبي، حيث قدما مجموعة من أشهر أغنياتهما وسط تفاعل جماهيري كبير.

وقد اعتلت كارول خشبة المسرح وأدت عدداً من أجمل أغنياتها من بينها: «سهرانين» و«فوضى»، ليقدم بعدها عمرو أبرز أغنياته الأخيرة التي حصدت شهرة واسعة على مواقع التواصل و«يوتيوب» منها: «إلا أنا» و«دايرة» و«مين هيجاريه» و«سيبوه».

وأعربت كارول عن سعادتها بمشاركة عمرو هذا الاحتفال المميز في دبي، متمنية أن يعم الخير والسلام على الجميع في عام 2023، فيما أكد عمرو أنه في غاية السعادة خصوصاً أنه جاء إلى الإمارات مجدداً بعد سنوات من الغياب، وقال: منذ عام 2011، وأنا أشارك دولة الإمارات فرحتها بعيد اتحادها، بتنفيذ أغنيات خاصة بهذه المناسبة، إلى جانب مشاركتي في مناسبات أخرى، وأتى هذا الاحتفال لتجديد عهد المحبة بيننا».

جاء هذا الحفل بمناسبة الذكرى الخامسة لافتتاح «كلينيكا صباح»، والذي قدمته الإعلامية رزان مغربي، بحضور الدكتورة صباح الأشقر خبيرة التغذية، ونخبة من نجوم الفن ومشاهير التواصل الاجتماعي وأهل الصحافة والإعلام.