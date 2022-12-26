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إنقاذ معتمر توقف قلبه في ساحات المسجد النبوي

إنقاذ معتمر توقف قلبه في ساحات المسجد النبوي
26 ديسمبر 2022 15:47

تمكّنت الفرق الطبية في "مركز صحي باب جبريل" بجوار المسجد النبوي من إنقاذ حياة معتمر "آسيوي" توقّف قلبه في ساحات المسجد.
وبيّن تجمّع المدينة المنورة الصحّي أن قسم الطوارئ بمركز صحي باب جبريل أحد مراكز التجمّع الصحي المحيطة بالمسجد النبوي استقبل الحالة التي نقلت بواسطة الهلال الأحمر وتبيّن فقدانه الوعي، وعند إجراء الكشف المبدئي تبين توقّف القلب والتنفس لدى المصاب.
وباشر الفريق الطبي بالمركز إجراء عمليات الإنعاش القلبي الرئوي CPR التي استمرت لأكثر من 20 دقيقة حتى استعاد المصاب النبض والتنفّس، وتم نقله إلى مستشفى المدينة المنورة العام, لإكمال الفحوصات والخطة العلاجية بعد استقرار حالته الصحية.
يذكر أن عدة مراكز صحية بالقرب من المسجد النبوي تم تجهيزها ودعمها بأحدث الأجهزة والكوادر المؤهلة تعمل على مدار الساعة على تقديم الخدمات العلاجية والطبية، ومباشرة الحالات الطارئة ضمن منظومة الخدمات الصحية المقدّمة لقاصدي المسجد النبوي.

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المصدر: وكالات
المسجد النبوي
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