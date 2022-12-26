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لهذه الاسباب.. لا تتناول الشاي في هذا الوقت!

لهذه الاسباب.. لا تتناول الشاي في هذا الوقت!
26 ديسمبر 2022 08:44

 أكدت خبيرة التغذية الروسية الدكتورة مارغريتا، لفوفا أن تناول الشاي بعد الأكل مباشرة يعيق امتصاص الحديد من الطعام، وقالت في مقابلة مع صحيفة إزفيستيا: إن الشاي يحتوي على مواد دباغية هي التانينات (العفص)، التي تعيق عملية امتصاص الحديد من الطعام. ولكن مستوى التأثير السلبي للمشروب يعتمد على صحة الشخص، ونوعية وكمية الشاي ووقت شربه.

وتضيف: تكمن المسألة في نوعية وكمية الشاي التي يتناولها الشخص. من الأفضل عدم تناوله مع الطعام، وبعده مباشرة. ويمكن اعتبار الجرعة الآمنة حتى 400 مليلتر في اليوم. ويفضل تناوله في الصباح، إذا كان الشخص لا يعاني من قصور كلوي أو حصى في الكلى أو ارتفاع في مستوى حمض البوليك. 

وتزيد: إذا أراد الشخص تناول الشاي بعد الطعام، فمن الأفضل أن يتناوله على الأقل بعد مضي 40 دقيقة. بالطبع كل شيء يعتمد على الحالة الصحية للشخص، ونوعية وكمية ووقت تناول الشاي.

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المصدر: وكالات
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