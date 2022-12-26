الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

سر اختفاء الفنانة المصرية عبلة كامل

سر اختفاء الفنانة المصرية عبلة كامل
26 ديسمبر 2022 07:55

تصدر اسم الفنانة المصرية عبلة كامل محرك البحث غوغل ومواقع التواصل الاجتماعي، بسبب اختفائها عن الساحة الفنية، الذي بدأ منذ 4 سنوات ويتواصل إلى حد الآن.

وقررت عبلة كامل أن تنسحب في صمت، حتى أنها لم ترد على أي من الشائعات التي تدور حولها بسبب اختفائها واعتزالها.

وحاول نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي، تفسير غياب الفنانة عبلة كامل، حيث تحدث عن سبب ابتعادها عن الساحة الفنية خلال استضافته ببرنامج "حبر سري" عبر فضائية "القاهرة والناس".

وأشار الفنان أشرف زكي إلى أن عبلة كامل اتخذت قرارا بالابتعاد وهذا قرار شخصي.

وقال إنه حاول مرارا وتكرارا التواصل معها والضغط عليها لتتراجع عن قرارها، ولكنها دائما ما تقول: "أنا تعبت.. أنا زهقت.. إن شاء الله اللي فيه الخير يقدمه ربنا".

وأفاد بأنهم حاولوا تكريمها في مهرجان الدراما الذي أنشأ أولى دوراته منذ بضعة أشهر، ولكنها ردت عليهم بكونها غير مؤهلة في الوقت الحالي، وطلبت أن يكون التكريم في دورات مقبلة، مؤكدا أنهم احترموا قرارها لأنها أصرت على الابتعاد عن الشاشة والظهور الإعلامي.

وأكد أشرف زكي أنها بصحة جيدة ولكن سيطرت عليها حالة من الحزن خلال الفترة الماضية، لوفاة صديقة مقربة منها من خارج الوسط الفني.

أخبار ذات صلة
مصر تسجل زلزالاً بقوة 5 درجات
«زايد العليا» تشارك في احتفالية «قادرون باختلاف» بمصر
المصدر: وكالات
مصر
الفنانون
عبلة كامل
آخر الأخبار
حساب توفير المليونير الإماراتي من بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية
الاقتصادي
بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية يجري عملية السحب على الجائزة الكبرى البالغة مليوني درهم في شهر يناير المقبل
23 ديسمبر 2022
"وداعاً أيتها الأميرة" للنجمة العالمية تيا لي تحطّم الأرقام القياسية للبوب الصيني حول العالم
دنيا
"وداعاً أيتها الأميرة" للنجمة العالمية تيا لي تحطّم الأرقام القياسية للبوب الصيني حول العالم
23 ديسمبر 2022
كوريا الجنوبية تعلن عن أول إصابة بـ "الأميبا آكلة الدماغ"
عربي ودولي
كوريا الجنوبية تعلن عن أول إصابة بـ "الأميبا آكلة الدماغ"
اليوم 09:05
موضوعية
دنيا
نصيحة بسيطة ومفيدة للمصابين بالإنفلونزا
اليوم 08:42
عادات صباحية تزيد من السعادة والإنتاجية
دنيا
عادات صباحية تزيد من السعادة والإنتاجية
اليوم 08:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©